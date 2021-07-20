Трейлеры новинок уикенда: «Бросок кобры» и «Время» делят лидерство

В этот уикенд в российском прокате будет меньше новинок, чем в предыдущие несколько недель. При этом кассовым потенциалом выше среднего обладают лишь две картины. Рассмотрим показатели их трейлеров, это фильмы G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP) и ВРЕМЯ (UPI).

Ролик боевика G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ, уже третьей части этой франшизы, по нашим данным, крепился лишь к недавнему комедийному хоррору ОБОРОТНИ ВНУТРИ. За счет этого общий потенциальный охват аудитории у него составил около 47 тысяч человек. На трех различных YouTube-каналах трейлер новинки накопил более 6,5 млн просмотров (14 992 «лайка» и 791 «дизлайк»), а на «КиноПоиске» ролик посмотрели 27 844 раза.

У ролика нового фильма ужасов режиссера М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ оказалось больше хардлоков – к проектам ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА и СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА. В результате в кинотеатрах трейлер могли увидеть 1,1 млн зрителей. К этому можно добавить 1,9 млн просмотров ролика, опубликованного на трех различных каналах на YouTube (20 300 «лайков» и 567 «дизлайков»), и 35 088 просмотров на «КиноПоиске».

20.07.2021 Автор: Дмитрий Некрасов