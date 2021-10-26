Трейлеры новинок уикенда: «Кощей. Начало» и «Ледяной демон» поделили лидерство

Предстоящий уикенд в российском прокате будет непростым в связи с тем, что в ряде регионов, в том числе в столичных, власти ввели временный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на то что кинотеатры в стране в целом работать не перестанут, прокатчики убрали из графика большинство своих релизов: их число на дате сократилось вдвое. В этот раз рассмотрим показатели трейлеров картин КОЩЕЙ. НАЧАЛО (CRP) и ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (CP).

Прикрепления ролика анимационной картины КОЩЕЙ. НАЧАЛО в кинотеатрах начались еще в октябре прошлого года. Всего ролик был прихардлочен к 14 релизам, среди которых ТОМ И ДЖЕРРИ, ВЕДЬМЫ, АЯ И ВЕДЬМА, ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ, ЛИТЛ ГРОМ и другие. Это дало потенциальный общий охват аудитории около 5 млн зрителей. На YouTube три самых популярных ролика в общей сложности набрали 426 тыс. просмотров (15,8 тыс. «лайков» и 1,1 тыс. «дизлайков»). В то время как на «КиноПоиске» наиболее востребованный ролик был просмотрен 18 797 раз.

К семи релизам в кинотеатрах был прихардлочен трейлер отечественного фильма ужасов ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН. Правда, по картине ДРАКУЛОВ еще нет данных, зато другие шесть картин (среди которых ТИХОЕ МЕСТО 2, ПОСТУПЬ ХАОСА и ОБОРОТНИ ВНУТРИ) дали ролику охват в 3,5 млн человек. К этому можно добавить 655 тыс. просмотров трех самых востребованных роликов на YouTube (1 474 «лайков» и 445 «дизлайков»), а также 2 077 просмотров тизера на «КиноПоиске».

26.10.2021 Автор: Дмитрий Некрасов