top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Трейлеры новинок уикенда: у «Чемпиона мира» и «Трех богатырей» одинаковые цифры

Аналитика


Трейлеры новинок уикенда: у «Чемпиона мира» и «Трех богатырей» одинаковые цифры

Новогодние проекты демонстрируют удивительное равенство как в онлайне, так и в офлайне

Предстоящий уикенд станет последним в текущем году и одновременно захватит еще и начало новогодних праздников. При этом править бал будут отечественные новинки. Рассмотрим показатели трейлеров фильмов ЧЕМПИОН МИРА (CP), ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (SPPR), СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ (CRP).

Ролик спортивного биографического проекта ЧЕМПИОН МИРА начали крепить к другим проектам еще год назад, с момента выхода в прокат участника предыдущей «новогодней битвы», картины ОГОНЬ. Всего трейлер новинки был прихардлочен к четырем проектам, это еще ИВАН ДЕНИСОВИЧ, ЛЕТЧИК и БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД. Это позволило ролику получить контакт примерно с 4 млн зрителей в кинозалах. На YouTube три наиболее востребованных ролика фильма с Константином Хабенским и Иваном Янковским саккумулировали около 2,4 млн просмотров (6,8 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» основной трейлер был просмотрен 9 460 раз.

Трейлер анимационного проекта ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ получил хардлок к фильмам ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ. И последний как раз принес новинке основную долю контактов с аудиторией. Общий потенциальный охват составил более 4 млн человек. К этому можно добавить 2,5 млн просмотров, которые набрали три самых популярных ролика мультфильма на YouTube (44 тыс. «лайков»), а также 16 788 просмотров трейлера на «КиноПоиске».

Ролик комедии СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ дистрибьютор «Каропрокат» демонстрировал в кинотеатрах перед проектами ПЛЮШЕВЫЙ БУМ и БУМЕРАНГ. За счет этого удалось охватить аудиторию в 292 тыс. зрителей. На YouTube три ролика новинки были просмотрены в совокупности порядка 2,1 млн раз (на троих у них 1,4 тыс. «лайков»), а на «КиноПоиске» основной трейлер картины с Павлом Волей получил 4 693 просмотра.

28.12.2021 Автор: Дмитрий Некрасов

Самое читаемое

Продюсеры Comedy Club основали собственный продакшн
Подробнее
В Москве открывается киношкола «Студия 24»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последний богатырь» уступил «Человеку-пауку»
Подробнее
«Амедиатека» представила новинки января 2022 года
Подробнее
Федор Бондарчук назначен генпродюсером «НМГ Студии»
Подробнее
Новым генпродюсером ТНТ станет Аркадий Водахов
Подробнее
Кинотеатры Санкт-Петербурга провели публичные дебаты с властями города
Подробнее
Объединенная киносеть и «Киномакс» создали рекламное агентство
Подробнее
Александр Роднянский вошел в топ-500 авторитетных людей в мировой киноиндустрии по версии Variety
Подробнее
«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом года
Подробнее
Ozon начнет показывать контент Megogo и Kion
Подробнее
«Российский кинобизнес» объявил даты проведения в 2022 году
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги 2021 года
Подробнее
Российский суд впервые назначил штраф компаниям Google и Meta
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Последний богатырь» более чем вдвое опережает «Конька-горбунка»
Подробнее
В Лондоне прошел международный форум для актеров Casting Bridge 
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 декабря
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: «Зверопой 2» обогнал «Последнего богатыря» в онлайне
Подробнее
Касса четверга: новый «Человек-паук» продолжает лидировать
Подробнее
В столице состоялась премьера фильма «Чемпион мира»
Подробнее