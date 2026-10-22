Вдруг нам это понравится: перспективы young adult-экранизаций в России

Одним из главных событий текущего года стал невероятный кассовый успех молодежной мелодрамы ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО. Экранизация бестселлера самого продаваемого автора России Анны Джейн заработала в кинотеатрах более 930 млн рублей и привлекла около 2 млн зрителей. Впервые в истории современного отечественного проката блокбастером оказалась киноадаптация подростковой романтической книги, хотя попытки сыграть на данном жанровом поле российские продюсеры предпринимали и раньше. Со времен достижений первых сказочных хитов начала десятилетия на нашем рынке не было столь яркого, трендоформирующего события. Успех проекта запустил волну закупок привлекательных тайтлов, и на момент написания данного материала, вероятно, мы знаем лишь о части сделок, заключенных между продюсерами и издательствами. Вместе с представителями книжной и кинематографической индустрий мы решили изучить перспективы наметившегося тренда в России.

НА ОСКОЛКАХ ЛУНЫ

Young adult не является чем-то новым для нашего рынка, однако до выхода экранизации книги Анны Джейн абсолютно все успешные кейсы в данном жанре приходили из-за океана. Напомним, что под young adult принято понимать литературное направление, изначально ориентированное на учащихся старших классов школы и студентов. Сегодня круг читателей этой книжной категории уже не ограничивается только молодыми людьми, о чем будет сказано ниже, но основными героями подобных сюжетов по-прежнему остается молодежь примерно до 20 лет, переживающая опыт первой любви, занятая поиском себя или стоящая перед сложным моральным выбором. Флагманским произведением направления принято считать «Сумерки» – именно успех книжной серии Стефани Майер в середине нулевых определил дальнейший вектор развития жанра на десятилетия вперед. Следом за «Сумерками» последовали «Голодные игры», «Дивергент», «После», «Бегущий в лабиринте», «Орудия смерти» и множество других произведений, которые также были переведены в киноформат. Показатели этих франшиз на нашем рынке плюс-минус пропорционально повторяли заокеанские, запрос на «отечественные СУМЕРКИ» недвусмысленно назревал, но грамотно применить заокеанские рецепты российским кинопроизводителям не удавалось. После ряда неудачных попыток на протяжении 2010-х российские продюсеры отложили жанр в долгий ящик, с головой окунувшись в сказки.

Книжная отрасль, наоборот, за последнее время серьезно развилась именно в направлении young adult. Как рассказала главный редактор издательства Clever и его редакции Trendbooks Елена Измайлова, за десять лет в России выросло новое поколение писательниц, которые набрали огромную популярность и сформировали активную фан-базу. Причем до недавнего времени это проходило незамеченным не только для кинорынка, но и для более консервативной части книжного. В культуре любовный роман (а для успешного young adult романтическая линия обязательна) традиционно считался несерьезным жанром. Лишь когда Анна Джейн влетела сначала в тройку самых издаваемых писателей России, а потом, обогнав даже Достоевского, поднялась на первое место, не обращать внимание на это направление стало невозможно.

По данным Российской государственной библиотеки, по итогам 2025 года в очередной раз Анна Джейн возглавила рейтинг писателей по объемам тиражей с большим отрывом от всех остальных с показателем в 2,167 млн книг. Для сравнения: еще один автор этого жанра, Ася Лавринович, замкнула данный топ с тиражом в 351 тысячу экземпляров. По итогам первой половины 2026 года Анна Джейн сохраняет лидерство, а седьмое место в данном рейтинге занимает другой автор Clever, Дана Делон. Таким образом, на данный момент в десятке самых издаваемых писателей – шесть классиков, два современника, которые давно известны (Стивен Кинг и Харуки Мураками), и два новых автора, работающих в сегменте young adult. По оценке Елены Измайловой, в ближайшие год-два еще как минимум три автора Clever войдут в топ-20.

Отсутствие интереса кинопроизводителей к young adult в последние годы Елена Измайлова объясняет в том числе распространенностью нарратива, что чтение якобы утратило популярность, хотя это далеко не так, настаивает эксперт: «Выросла новая читающая аудитория, и сейчас самые активные читатели – молодые люди 16–30 лет, которые хотят видеть книги о себе, то есть как раз young adult. Последние лет пять тренд на чтение растет во всем мире, а его главный драйвер – романтика, что вполне объяснимо с точки зрения психологии».

Елене Измайловой успех весеннего блокбастера кажется логичным: «Анна Джейн – первый и самый главный автор российского young adult, экранизация «Твое сердце будет разбито» должна была стать событием. Анна Джейн сделала для российского кино то же самое, что несколько лет назад сделала для книжного рынка – вывела young adult из тени и превратила в жанр номер один в стране. До нее ни у кого из российских авторов не было такой фан-базы, поэтому и примеры такие не могли появиться. Кроме того, тексты Анны очень кинематографичны. Многие книги young adult сложно экранизировать, потому что все внимание приковано к внутреннему миру персонажей, а внешних событий может быть мало. У Анны Джейн не так: в каждом романе – идеальный баланс психологизма и действия».

Слова коллеги подтверждает Евгения Рыкалова, директор управления брендами и IP «Союзмультфильма», ранее запускавшая и возглавлявшая книжный сервис «Строки» (ПАО «МТС»), работавшая в издательствах МИФ и «Эксмо»: «Успех экранизации книги Анны Джейн мог удивить тех, кто оценивает проект исключительно в контексте российского кинорынка. Для книжной индустрии его потенциал был гораздо очевиднее. Young adult romance – одна из ключевых категорий современной массовой литературы уже много лет, а Анна Джейн занимает на российском рынке исключительное положение. Это автор с редким по масштабу, активности и лояльности фандомом – фактически готовой аудиторией для экранизации. Выбор материала представляется вполне рациональным: создатели опирались не просто на популярную книгу, а на сложившийся вокруг нее культурный и потребительский феномен. При этом фильм корректнее оценивать внутри его жанра – по тому, насколько точно он работает с ожиданиями своей аудитории. Именно это попадание, на мой взгляд, и обеспечило результат».

Как вспоминал генеральный продюсер фильма Георгий Шабанов в беседе с БК сразу после его премьеры, с фанатской аудиторией создатели начали работу практически с момента появления идеи экранизации. Уже на этапе разработки сценария они находились в постоянном диалоге с читателями, внимательно прислушиваясь к их мнению, в том числе в отношении исполнителей главных ролей. Кроме того, был взят курс на активное взаимодействие с поклонниками офлайн. Встречи проводились на профильных книжных и фанатских конвентах («Джейн-фест», «Фандом Фест», «Comic Con Игромир»). Тесное сотрудничество с фанатами, благодаря чему они стали фактически полноценными соавторами фильма, заблаговременность и продолжительность этой коммуникации, а также активное промо уже в момент проката и последовавшего затем цифрового релиза можно считать тремя ключевыми внешними факторами успеха экранизации. Безусловно, важный фрагмент пазла – тот факт, что сам фильм зрителям понравился. «Во время работы над проектом мы столкнулись с серьезным скепсисом со стороны профессионалов рынка из разных сфер. Наблюдалась повсеместная недооценка проекта. Был уже ряд кейсов, которые не «выстрелили». Всем казалось, что аудитория young-adult-книг не киноходящая, но просто надо было снять кино на близком им языке, который в них откликается, и не быть высоколобыми. Требовалось создать достаточно простое кино по всем канонам жанра. Мы не пытались сделать ничего новаторского, понимали все каноны и старались максимально им следовать», – отметил Шабанов.

Арина Кузнецова, руководитель сценарного направления издательского холдинга «Эксмо-АСТ», поделилась тем, как этот кейс воспринимался с позиции книжного рынка: «Мы понимали, что цифры экранизации «Твое сердце будет разбито» будут большими, но не ожидали, что они окажутся настолько впечатляющими. Факторов успеха было много, но главное, что издательство и платформа начали работать над промо-программой за целый год до запуска релиза. В моей практике по разным причинам обычно все начинается гораздо позже, месяца за три максимум. Актеры очень плотно общались с аудиторией, издательство Clever поддерживало промо проекта со своей стороны. Безусловно, помогло существование лояльной фан-базы в соцсетях, том же TikTok и Telegram. На мой взгляд, также важным фактором стало то, что ниша молодежного кино практически ничем не закрыта. Наш основной зритель, девушки 19–25 лет, мало что могут найти для себя на большом экране. Поэтому можно говорить о совпадении запроса аудитории и верного выбора произведения».

В ОЖИДАНИИ ДРАКОНОВ

На глобальном рынке young adult как событийный контент для большого экрана, кажется, переживает стагнацию. Из успешных в прошлом франшиз признаки жизни подают ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, новая часть которых выйдет в мировой и российский официальный прокат в ноябре текущего года. В свою очередь, в жанре романтики в тренде на данный момент экранизации произведений Колин Гувер (ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС, СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ, ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ). Но Гувер больше относят к new adult, сегменту для более старшей аудитории. Новых событийных кинотеатральных именно young-adult-проектов, способных перерасти во франшизы, на горизонте пока на видно. С больших экранов экранизации young adult сегодня перешагнули на ведущие платформы, которые целена- правленно работают с нишей книжной романтики. Например, Amazon на протяжении нескольких последних лет наполняет каталог проектами на основе популярных книжных серий с большими фандомами, причем платформа работает не только с заокеанскими, но и европейскими IP. В их числе – сериал о роману Дженни Хан «Этим летом я стала красивой», немецкий сериал по трилогии Моны Кастен «Спаси меня» под названием «Макстон-холл», экранизация одноименного романа Эмили Локхарт «Мы были лжецами», сериал по хоккейной книжной вселенной Эль Кеннеди «Вне кампуса» и многое другое. Не менее системно с экранизациями, в том числе романтической направленности, работает и Netflix. Лидер стриминг-гонки вовсю делает ставку на книжные адаптации, и, на- пример, в начале лета собрал отдельную витрину Watch Your Favorite Books, сознательно взаимодействуя с участниками книжного комьюнити и фанатами книжных вселенных, то есть всеми, кто приходит на платформу через книги.

На данный момент главная ставка Amazon MGM Studios в сегменте romantasy – экранизация книги «Четвертое крыло» из серии «Эмпирей». Ее создательница Ребекка Яррос – по последним оценкам самый продаваемый американский автор на множестве языков. За последние четыре года вышло три книги цикла, анонсирована четвертая. До успеха «Эмпирея» Яррос написала не одну книгу, и все они были про любовь, пилотов и красивых девушек. Но по-настоящему «выстрелило» ее romantasy, написанное по всем современным правилам трендов TikTok. Место действия – Dark Academy, в сюжете – сильная романтика, «темный» герой с сомнительной моралью, готовый на все ради возлюбленной, и в то же время это история про всадников и драконов. И пока Amazon MGM Studios работает над сложнопостановочными сценами, сама книга набирает популярность и фан-базу в соцсетях на знакомых тропах. TikTok-креаторы через ИИ-генерацию визуализируют первую книжку по главам в вертикальном формате, бесплатно формируя тайтлу аудиторию внутри TikTok и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ). Так набирается еще одна волна, она усиливается, автор выпускает следующую книгу, которая получает еще бόльшие тиражи, и спираль раскручивается опять. На каком-то этапе роман начинает монетизироваться в новых форматах (дешевая книжка, подороже, очень красивая, коллекционная, с мерчем внутри и так далее). И когда Amazon MGM Studios наконец выпустит экранизацию, у нее будет накоплена целая армия поклонников. Таким образом фандом с какого-то момента развивается не только через саму бумажную книгу, которая лишь запускает эту волну.

Сегодня книга становится самым дешевым способом протестировать будущую франшизу и не идти сразу в дорогой продукт – экранизацию или анимацию. Чтобы не снимать полный метр за сотни миллионов, можно запустить издание книги. По оценкам экспертов отрасли, от момента нахождения рукописи до привоза стандартного тиража в три тысячи экземпляров на полку магазина сегодня в России потребуется около 1,5 млн рублей и полгода-год работы. А дальше, как и в любом контентном бизнесе, начинает функционировать «сарафан». Важно понимать, что в нынешних условиях при текущей ограниченности рекламного инструментария результаты приносит только TikTok, причем не только в России. Если TikTok завирусит книгу, то есть «сарафанное радио» сработает, три тысячи экземпляров станут тридцатью и так далее. Это ровно то, что произошло с Анной Джейн. «На международном рынке подобная логика давно стала частью стратегии платформ и студий. «Макстон-холл» по книгам Моны Кастен и «Вне кампуса» по циклу Эль Кеннеди – примеры проектов, которые пришли на экран с уже сформированным читательским спросом. По схожей траектории развивается «Четвертое крыло» Ребекки Яррос: вокруг книжного цикла существует невероятного объема самостоятельная медиасреда из фанатских визуализаций, обсуждений, видео и пользовательских интерпретаций. В результате экранизация получает аудиторию задолго до премьеры. Книга, комикс или вебтун в этой модели становится не только источником сюжета, но и сравнительно недорогим способом проверить жизнеспособность будущего IP. Продюсер видит не абстрактный интерес к жанру, а подтвержденный спрос: продажи, интенсивность обсуждений, устойчивость сообщества и готовность аудитории инвестировать в любимую историю. Это не отменяет риски экранизации, но делает их существенно более управляемыми», – объясняет Евгения Рыкалова.

Примерно по этой схеме работает сегодня «Эксмо», рассказал в беседе с БК директор по развитию издательства Денис Бородкин: «Мы давно разработали технологии по отбору рукописей и понятные инструменты по отслеживанию трендов. Каждый месяц мы получаем до тысячи рукописей. И это означает, что издательство постоянно работает как своеобразная система отбора и тестирования новых историй. Мы смотрим на тренды, на динамику интереса аудитории, на потенциал автора и самой истории. Часть рукописей сразу берем в работу, часть рекомендуем доработать, часть может сначала пройти путь через самиздат».

ГОРЯЩИЕ СЕРДЦА

Сегодня сводить аудиторию young adult romance исключительно к девушкам-подросткам ошибочно, подчеркивает Евгения Рыкалова. Значительную ее часть составляют взрослые женщины, которые покупают бумажные и коллекционные издания, мерч и билеты в кино. Для контентного бизнеса это особенно ценная аудитория: она не только потребляет историю, но и поддерживает ее развитие в разных форматах.

Денис Бородкин подтверждает мысль, что сегмент young adult с каждым днем становится все шире и старше: «Я бы не говорил про рынок young adult как конкретный жанр. Скорее это большая аудитория, которая значительно шире любых жанровых рамок. Читатели young adult в книжном бизнесе – люди от 16-ти до 35 лет, и с каждым годом этот сегмент только расширяется. Важно понимать, что в книжном бизнесе это кросс-жанр – романтика плюс фэнтези, романтика спортивная, детективная, dark romance и так далее. Могут быть разные сеттинги, разные события, но все крутится вокруг сильной любовной линии. И я призываю кинорынок принимать это во внимание при рассмотрении тайтлов. То есть обращение к young adult позволяет не просто производить романтику для молодых людей, а заходить на интересные, неизведанные территории».

Елена Измайлова также считает, что young adult – уникальное направление в плане охвата: «Аудитория преимуществен- но женская, но по возрасту разброс огромный – с 12-13 лет до 40+. Для многих подростков эти книги становятся способом полюбить чтение, я слышала эти истории много раз. Кроме того, подростки и молодежь находят в них много близких им тем и те эмоции, которые они переживают. Очень важное ощущение, которое дает young adult, – чувство, что ты не один, а для подростка с его эмоциональными бурями это очень важно. Young adult читают и взрослые женщины, для них это способ отвлечься от будней и житейских проблем и снова пережить период вхождения во взрослую жизнь. Еще одна мотивация для взрослых читать young adult – эта литература помогает им лучше понимать своих детей-подростков. Я думаю, что рано или поздно эта аудитория расширится и за счет молодых мужчин. Во всяком случае, книжные блогеры-парни уже есть, и они читают эти книги».

БОЛЬНО НЕ БУДЕТ

Успех экранизации Анны Джейн неминуемо запустил цепочку покупок прав на young-adult-тайтлы, прошедшую во второй половине весны – летом. Впрочем, на какие-то популярные книги права были приобретены еще до релиза фильма. В 2023 году на Okko вышел сериал «Загадай любовь» по одноименному произведению Аси Лавринович, второго по популярности автора young adult в нашей стране после Анны Джейн. Режиссер и продюсер Ольга Акатьева в данный момент работает над полнометражной адаптацией главного бестселлера Лавринович, романтической драмой НЕЛЮБОВЬ СЕРОГЛАЗОГО КОРОЛЯ.

«Сегмент young adult представляется мне крайне перспективным. Было понятно, что эти экранизации должны вызывать интерес у отечественного зрителя, поколенческие истории про молодых взрослых популярны во всем мире, это устойчивая тенденция последних лет. Дело было в том, кто в российском кино откроет дверь первым. Еще несколько лет назад наш сериал «Загадай любовь» по одноименной книге Аси Лавринович показал на Okko хорошие результаты, несмотря на трудности позиционирования, а теперь ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО по произведению Анны Джейн прорвало плотину, – рассуждает Ольга Акатьева. – Ася Лав-

ринович входит в десятку самых популярных авторов 2025 года. «Нелюбовь сероглазого короля» – пожалуй, самая известная ее книга, эта экранизация – наша вторая совместная работа. Причем Лавринович – единственный писатель, кроме классиков, продемонстрировавший прирост в прошлом году в этом рейтинге, и единственный ныне здравствующий автор в этой десятке. Нам повезло, что мы абсолютно совпали с Асей в понимании того, что такое хорошо и что такое плохо в случае экранизации, и четко знаем, что хотим получить в итоге. И она, и я очень довольны киноадаптацией «Загадай любовь». И к НЕЛЮБВИ приступаем с горящими глазами и открытым сердцем».

«Тема юного кино – особая в моем творчестве, – продолжает Ольга Акатьева. – Есть примеры оригинальных историй Я ДЕЛАЮ ШАГ и МОЯ АФРИКА (новый фильм, который выйдет совсем скоро). У Аси Лавринович особый язык, она современный актуальный романтик, и моя главная задача – перенести эту хрупкую атмосферу на экран. Мы ставим перед собой амбициозную цель – снять главную поколенческую историю первой любви, которую посмотрят современные молодые зрители, а спустя годы покажут ее своим детям. Как было у нас с ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ... Подростковая аудитория особо остро чувствует фальшь. Поэтому и герои должны быть не идеальными, а реальными, с настоящими проблемами и внутренними проти- воречиями. Ну и, конечно, когда главным героям 17-18 лет – это задача со звездочкой для творческих команд, потому что возникает необходимость поиска классных артистов подобающего возраста, способных на высокую степень искренности и драматизм». Акатьева с интересом изучает маркетинго- вые и рекламные приемы, сработавшие при выходе фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, а вместе с командой будет придумывать новые. Проект находится на ранней стадии кастинга, но с участием Аси Лавринович уже запланированы и большое количество онлайн-мероприятий, и множество офлайн-встреч во многих городах России.

Как отмечает Денис Бородкин, на рынке еще много тайтлов, которые ждут своей экранизации. Пусть они и уступают в популярности книгам Анны Джейн, которые выпускаются феноменальными тиражами, но киноиндустрии не стоит ждать, пока каждый потенциальный IP достигнет двух миллионов экземпляров. «В этот момент за права на него уже будет конкурировать весь рынок. Гораздо интереснее научиться вместе с издательствами находить проекты раньше. У нас постоянно появляются новые авторы и растут новые сообщества, – считает эксперт. – Например, в молодежной романтической литературе сильные позиции занимают Ася Лавринович, Алекс Хилл, Анна Шери. Есть огромный пласт романтического фэнтези, мистики, подросткового хоррора, детективов, историй с локальным российским сеттингом. А иногда для экранизации гораздо интереснее автор с меньшей аудиторией, но очень кинематографичным концептом. Поэтому следующий этап развития рынка я вижу именно в переходе от охоты исключительно за состоявшимися бестселлерами к системной работе издательств и продюсеров, когда мы вместе ищем истории с высоким потенциалом еще до того, как они стали очевидными хитами». По мнению Бородкина, сказки и семейное кино останутся более универсальным предложением для кинотеатров, но на второе место в условной иерархии жанров в кинопрокате young adult претендует уверенно.

Ольга Акатьева считает, что именно у этого направления есть шанс массово вернуть в кинозалы молодого зрителя. «Самым простым способом многим видится экранизация литературных произведений, уже полюбившихся аудитории. В ближайшую пару лет мы увидим много таких примеров. Но вероятность того, что ставки на тиражи известного автора не оправдаются, есть всегда, – рассуждает продюсер. – Сегодня в нише young adult сложилась ситуация, когда кинопроизводители толком ничего этой новой аудитории не предложили. Но единичные примеры внушают оптимизм. То есть конкуренция в плане предложения невысокая, но в то же время ожидания самой аудитории с каждым днем растут. Судьба молодежного кино, на мой взгляд, будет зависеть от благосклонности аудитории, которая отличается большой насмотренностью, хорошо ориентируется в тенденциях современного кинематографа и, давайте признаемся честно, выросла в основном на западном кино. Те, кто попадет в их ожидания, кто начнет разговаривать с подростками честно и на их языке, безусловно, имеют все шансы на успех. И я уверена, что у этого жанра в нашем прокате будет долгая и счастливая судьба, и надеюсь, что именно он вернет молодых зрителей в кинотеатры».

Как сообщает Арина Кузнецова, у «Эксмо-АСТ» достаточно много закупок по young adult на текущий момент, и издательство планирует отслеживать дальнейшее развитие этой ниши. «Пока не могу разглашать большинство проектов, кроме тех, что уже объявлены, как та же наша автор Ася Лавринович или другие книги Анны Джейн. Также в нашей текущей практике довольно большой спрос наблюдается на микродрамы, мы сейчас активно обсуждаем один возможный международный контракт по линии young adult», – отмечает эксперт.

Евгения Рыкалова предлагает сдержанно оценивать перспективы тренда: «Успех Анны Джейн еще не означает, что российский рынок нашел воспроизводимую модель. В США и Европе существует широкий пул авторов с крупными фандомами, а издатели, платформы и студии системно выявляют и развивают такие IP. В России Анна Джейн пока остается уникальным случаем, и важно помнить, что она уже несколько лет входит в десятку самых продаваемых авторов России. После успеха экранизации продюсеры, вероятно, начнут активнее приобретать права на молодежную романтическую прозу, но жанрового сходства здесь недостаточно. Ценность представляет не просто популярная книга, а произведение, вокруг которого уже сформировалось деятельное сообщество. Второй Анны Джейн на российском рынке пока нет».

«Надо признать, что Анна Джейн была такая одна, самый читаемый автор с самой большой аудиторией, у остальных охват пока сильно меньше, – соглашается Георгий Шабанов. – Наш успех сложился из огромного количества обстоятельств, единого рецепта нет. Результат последующих young-adult-экранизаций будет зависеть от того, как они будут сделаны. Мне кажется, сказки останутся главным жанром. Мы любим их производить, зрители любят их смотреть. Наша задача, на мой взгляд, в том, чтобы создавать разножанровое кино. Сегодня есть множество инструментов, позволяющих изучать и узнавать новое про аудиторию, это должно

помогать нам разрабатывать новые проекты и предлагать зрителям то, что им интересно, чтобы приводить их в кинотеатры».

В свою очередь, Елена Измайлова от- мечает, что для экранизаций еще остается много неразобранных горячих тайтлов и топовых книг, особенно с учетом тематического разнообразия направления. Алена Черничная выделяется студенческой романтикой, Катя Саммер пишет для тех, кто любит погорячее, а Виктория Побединская запоминается кросс-жанровостью и умением создавать авторские вселенные. В рамках отечественного young adult также уже можно встретить фэнтези, альтернативную историю, спортивную романтику. По мнению эксперта, будущее тренда зависит от того, появятся ли в кино новые сильные женские голоса: «Тренд на young adult в кино продолжит развиваться, но его популярность будет сильно зависеть от того, появится ли достаточно режиссеров-женщин и сценаристов-женщин, потому что эти книги нужно экранизировать с женской точки зрения. Не зря же абсолютное большинство успешных авторов young adult – женщины. Если те, кто экранизирует эти книги, будут так же увлечены ими, как сами авторы и как мы, издатели, это будет сверх-

новый взрыв».

На примере экранизации книги Анны Джейн отечественный кинорынок получил пока один-единственный успешный кейс в рамках глобального тренда. Не исключена вероятность того, что мода на киноадаптации романтической литературы испарится еще быстрее, чем она разгорелась. Однако при внимательном рассмотрении можно заметить, что young adult оказался той жанровой линзой, которая объединила в себе все ключевые отраслевые тенденции последнего времени. Направление свело воедино тренды на женское кино, эскапизм, экранизации (и шире – на применение IP в различных медиасредах), использование оригинального рекламного инструментария, обращение к нейросетям и, наконец, выстраивание талантами отношений с фанатскими сообществами, которые в эпоху доминирования алгоритмов социальных платформ могут полностью перехватывать управление информационной повесткой. Поэтому young adult, поддерживаемый на плаву сразу со множества сторон, с высокой долей вероятности пришел на российский рынок всерьез и надолго.

Фото: постер фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

22.10.2026 Автор: Никита Никитин, Вероника Скурихина