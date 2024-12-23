Знаки и пробелы: итоги 2024 года

Редакция БК выделила пять ключевых тенденций, которые формировали повестку в уходящем году. Некоторые из них точно увидят продолжение в 2025-м, некоторые являются косвенным свидетельством развития и изменения российской киноиндустрии последних лет. Не все они носят отчетливо позитивный характер или радуют саму отрасль, но с каждой можно и нужно работать дальше.

Мы за ценой не постоим

Год назад мы писали о том, что одним из главных вызовов 2024 года станет ощутимое удорожание кинопроизводства, причем как в отношении услуг специалистов, так и касательно оборудования, софта, расходных материалов. Собственно, так оно и вышло. По самим скромным оценкам участников отрасли, средний рост расходов по всем направлениям составляет 30–50%, и это в лучшем случае. Одним из главных драйверов подобной инфляции принято называть увеличение онлайн-кинотеатрами инвестиций в производство оригинального контента, однако понятно, что ставки растут и в сегменте полнометражного кино, предназначенного для показа в кинотеатрах. По понятным причинам сильнее всего подорожали работающие в кадре актеры, звезды первой величины, но и рядовые работники съемочной площадки, такие как осветители и механики камеры, извлекают для себя приятные дивиденды из сложившейся на рынке ситуации.

Чтобы укладываться в разумные лимиты расходов, продюсерам теперь приходится экономить на нюансах, которые несильно сказываются на общем качестве производимого продукта: убирать не самые обязательные смены, более тщательно планировать календарно-постановочный план и тому подобное. Отрадно, что за последние годы индустрия накопила достаточно опыта и компетенций, чтобы даже в этой ситуации поднимать планку качества, пусть и на отдельных проектах. Впрочем, это не гарантирует того, что в будущем мы не станем свидетелями если не падения уровня production value, то, по крайней мере, его концептуального пересмотра. Пока что наиболее заметным образом удорожание производства проявляется в том, какому именно контенту продюсеры чаще дают зеленый свет. В первую очередь это безопасные в смысле экономики жанры – сказки и семейное кино, а также недорогие разговорные комедии.

Неравномерный год

Залогом успешной работы кинотеатров являются тентполы. Крупные релизы, равномерно распределенные по календарной сетке, гарантируют кинопоказчикам стабильность зрительского трафика и, соответственно, финансовых поступлений. В идеале проект с потенциалом на миллиард рублей и более желательно «обрамлять» несколькими чуть менее амбициозными, но тоже успешными релизами, чтобы кинотеатр регулярно посещала аудитория всех ключевых демографических сегментов. Зрители готовы ходить в кино круглый год, но только при наличии интересных для них проектов.

К сожалению, в 2024-м вновь наблюдались как нехватка успешного контента, так и неравномерное его распределение по графику релизов. Уходящий год ударно начался двумя новогодними суперблокбастерами – сиквелом ХОЛОПА и БРЕМЕНСКИМИ МУЗЫКАНТАМИ, после чего линейка высокобюджетных проектов продолжилась фильмами МАСТЕР И МАРГАРИТА, ЛЕД 3, ОНЕГИН, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Но к наступлению лета череда блокбастеров иссякла, и кинотеатрам пришлось работать многочисленными отечественными комедиями. Удивить сборами смогли две из них – ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ и НЕ ОДНА ДОМА, но и их цифры никак не тянут на то, чтобы вернуть летнему периоду статус сезона блокбастеров.

Тем не менее эти два проекта продемонстрировали, что кассовый успех возможен и за пределами крупных праздников или новогодних каникул. Осенью этот же тезис подтвердили релизы ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, РУКИ ВВЕРХ!, ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА и другие. Но в наступающем году ситуация с неравномерным распределением блокбастеров рискует повториться: пока что перспективы летнего проката очерчены не до конца. Хочется верить, что лайнап релизов лета еще будет ощутимо пополнен.

Хрупкий баланс

По данным билетного сервиса «Яндекс Афиша», опубликованным «Ведомостями», средний чек на офлайн-развлечения за прошедший год увеличился на 25% и составил 3726 рублей (сумма может включать в себя несколько билетов). Ключевой фактор общего увеличения данного показателя – именно подорожание билетов, их количество в одном чеке в этом году практически не изменилось, отмечается в публикации. Сильнее всего за период с 1 января по 15 декабря 2024 года вырос средний чек на выставки (на 31%), но кинопоказ следует сразу за ними. Здесь рост равен 22%, средняя сумма чека – 894 рубля. По данным председателя Ассоциации владельцев кинотеатров, управляющего партнера киносети «Синема 5» Алексея Воронкова, озвученным им на МКиФ «Российский кинобизнес», средняя цена одного кинобилета в уходящем году по отношению к 2023-му выросла по меньшей мере на 17% и достигла 361 рубля. При этом общая посещаемость за год снизится со 126 млн до 123 млн человек.

Эти две разнонаправленные рыночные тенденции довольно заметны на конкретных релизах. К примеру, недавние ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 за месяц проката собрали 556 млн рублей, что в денежном выражении является рекордом для франшизы на нашем рынке. Однако посещаемость триквела уступает цифрам предыдущих частей. Картину посмотрело в кинотеатрах 1,392 млн человек, что меньше данных как первого продолжения (1,52 млн), так и оригинала (1,79 млн). И такие примеры множатся с каждым днем. Парадоксальным образом это установило на рынке определенное равновесие. Каждый следующий релиз испытывает недобор зрителей, но за счет роста цены билета демонстрирует позитивную динамику сборов, что, в свою очередь, поддерживает жизнеспособность кинотеатров и всей киноиндустрии в целом на адекватном уровне. Такова ситуация на конец 2024 года, но сохранится ли она в будущем, зависит в том числе от внешних факторов (общей инфляции, покупательской способности россиян и прочего). Верхняя граница цены билета рано или поздно все равно будет достигнута, и тогда проблема с привлечением новых зрителей значительно обострится.

Онлайн-рубеж

Объем рынка российских стримингов к середине 2024 года достиг, по оценке аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», 56 млрд рублей. В 2025-м правительство планирует выделить ИРИ на финансирование контента в общей сложности 25,3 млрд. Очевидно, что столь значимый сегмент медиабизнеса, сопровождаемый такими пряниками, будет регулироваться все более и более жестко.

Изменения в законодательстве сначала заставили почти всех крупных игроков отрасли выплатить (некоторых – по несколько раз) достаточно заметные штрафы, а затем и самостоятельно максимально проредить свои библиотеки в поисках контента, отныне запрещенного в России. Уже под конец года вся индустрия была вынуждена обсуждать и реагировать на потенциальный законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров – идею сколь сырую в настоящий момент, столь и неизбежно реализуемую в будущем.

Дистрибьюторы давно привыкли к практике получения «прокаток» как к процедуре, которая может таить множество подводных камней. Теперь приблизительно то же самое анонсировано для онлайн-кинотеатров, хотя нельзя сказать, что они позволяли себе бόльшую свободу, чем офлайн-площадки – за стримингами уже давно пристально следит Роскомнадзор. Тем не менее новые правила, если (а скорее всего – когда) они будут приняты, значительно усложнят жизнь платформам, даже при условии формирования самой процедуры выдачи «прокаток» с учетом пожеланий отрасли.

Фестивальная лотерея

За последние годы в России значительно увеличилось количество кинофестивалей, в том числе достаточно крупных и заметных. Радуют и их географическое разнообразие, и организационная эволюция, однако в 2024-м стали крайне ощутимы проблемы с содержательной стороной.

Долгие годы привычным для всех раскладом был статус «Кинотавра» как главной площадки для современного российского кино. Определенную альтернативу ему представляло «Окно в Европу», еще несколько смотров дополняли и разнообразили ландшафт, но в целом иерархия была достаточно четкой. С закрытием сочинского фестиваля сразу несколько других форумов, пусть и зачастую публично отрицая это, попытались занять его место. Совершенно точно можно сказать, что в 2024 году первого среди равных выявить не удалось. Однако сфокусированность на премьерном принципе и желание собрать у себя в конкурсе некий срез российской киноиндустрии сыграли злую шутку – и в результате в программах почти всех заметных фестивалей были ленты, вызывавшие в лучшем случае недоумение.

Оговоримся: нет ничего предосудительного в желании включить в конкурс зрительское, жанровое, дебютное, экспериментальное или какое-либо еще кино – но хочется, конечно, чтобы в этом включении были логика, концепт и месседж. Возможно, фестивали еще ищут каждый свой имидж, и в будущем их кураторские решения обретут бόльшую стройность. Может быть, проблема вообще не в фестивалях или кураторах, а в банальной нехватке контента. Но пока можно констатировать, что в 2024 году почти каждый конкурсный показ мог преподнести сюрприз – как поразительно приятный, так и не очень.

Фото: кадр из фильма БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

30.12.2024 Автор: Никита Никитин, Максим Острый