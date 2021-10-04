Армен Дишдишян: «Единичными успешными кейсами рынок не вытянуть. Нужно, чтобы кинотеатры могли спокойно планировать свое будущее»

Вице-президент «Централ Партнершип» по международным вопросам о том, какие тренды будут властвовать на рынке зарубежных закупок

Осень – традиционно горячее время для закупщиков независимого контента. Конечно, ковид многое изменил и в этом смысле – некоторые Кинорынки по-прежнему не могут вернуться в офлайн. Тем не менее возобновление деловой активности заметно невооруженным взглядом.

В этом году вы были одним из немногих российских гостей CinemaСon. Расскажите, пожалуйста, как прошел конвент? Какое настроение было у участников?

Конвент прошел позитивно, участники соскучились и очень ждали возвращения в родные стены форума в Caesars Palace. Весь большой зал Caesars Palace был заполнен, и, скажем, Regal Cinema, третья по размеру сеть в США, привезла 250 своих сотрудников. Кинотеатры ждали презентаций студий, возможности поговорить с ними и задать вопросы о том, что будет с их бизнесом – особенно маленькие сети и владельцы отдельных кинотеатров, которые не могли напрямую общаться со студиями во время пандемии. Проводилось также множество круглых столов про будущее кинотеатров и новые бизнес-модели студий. В целом организаторы CinemaCon, Национальная ассоциация владельцев кинотеатров (NATO) и Американская ассоциация кинокомпаний (МРА), вдохновленно говорили провозращение кинотеатров и желание зрителей смотреть кино на большом экране, но это и понятно, их работа зависит от кинотеатров. Присутствовало множество разных организаций, которые поддерживали площадки во время их закрытия – например, гендиректор студии Illumination Крис Меледандри, оказалось, был первым после пандемии, кто позвонил руководству NATO и MPA и спросил, как он может помочь финансово киноиндустрии. Вся идея CinemaCon была в том, чтобы услышать представителей мейджоров, посмотреть материалы и сделать выводы, закрываться или идти вперед.

Насколько сильно чувствовалось давление на дистрибьюторов со стороны кинотеатров?

Ключевые киносети ранее встречались со студиями все это время, поэтому у них уже есть понимание, что происходит с рынком, и многие подписали разные сделки по фильмам и окнам. Весь CinemaCon задумывался для менеджмента среднего звена и небольших кинотеатров как первое с начала пандемии событие, где можно в кулуарах обсудить волнующие вопросы. На конвент приехали первые лица студий – например, руководители Sony, которые открыли CinemaCon с призывом поддержать кинотеатры. Компания также рассказала о планах выпускать фильмы с окнами и эксклюзивно в кинотеатрах, это заявление встретили долгими и бурными аплодисментами. Присутствовали первые лица Universal и MGM, а также руководители проката всех студий в США. Общая мысль была такая: нужно принимать резкое изменение ситуации в индустрии и учитывать, что зритель боится идти в кинотеатры, надо действовать во благо всех, а в первую очередь – зрителей и, конечно же, кинотеатров. Каждый фильм имеет свою бизнес-модель. Есть дорогие проекты, с которыми нельзя рисковать, можно выдержать паузу после проката и продать их на платформу. Понятно, что студии, у которых есть свои крупные видеосервисы, видят другое развитие бизнеса. Например, первые лица Disney/Fox вообще не приехали, их презентации не было – сказать им все равно кинотеатрам нечего, а вопросы наверняка были бы не очень приятными.

К сожалению, не было на сцене и больших звезд, которые поддерживали бы кинотеатры – их речи показали с экрана, что не очень хорошо. Приехала только режиссер ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984 Пэтти Дженкинс, которая на одном из круглых столов встала на сторону кинотеатров и обещала, что ее фильмы впредь будут выходить сначала эксклюзивно на большие экраны и что по ЧУДО-ЖЕНЩИНЕ других вариантов выпуска, кроме одновременного кинотеатрального релиза и старта на платформе HBO Max, просто не было – а обсуждались опции даже хуже тех, которые мы в итоге увидели. Очень интересно и сентиментально вышло у Universal, где звезда каждого из фильмов представляла кинотеатр своего детства вместе с его работниками, которые уже сами рассказывали про картину. Понятно, что это немного лирика, но в зале звучали бурные аплодисменты, когда главный актер и уборщица или кассир кинотеатра вместе рассказывают о будущем фильме. По итогу все сошлись во мнении, что нужно смотреть, как будет развиваться ситуация. Сейчас вот вышел фильм Marvel ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ, который воодушевил всех. Поэтому у кинотеатров есть козыри в руках, с которыми они могут прийти к студиям. Каждый представитель показчика со сцены ссылался на исследование EY, в котором сказано, что люди, покупавшие билеты в кино до пандемии, готовы вернуться в залы, если у кинотеатров будет эксклюзив на контент. Студии же отмечали, что такая модель в чистом виде не входит в их бизнес-план. Сейчас все боятся, что не сбудутся прогнозы, которые были изначально поставлены для картин с крупным бюджетом. Если большие проекты студии Marvel или ДЮНА и НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ будут зарабатывать, тогда прессинг со стороны кинотеатров усилится [интервью было опубликовано в ЭКБ от 11 сентября, — прим. БК].

Формируется ли какое-то единое мнение среди студий касаемо размера кинотеатральных окон?

Изначально было общее понимание, что окна не вернутся к допандемийному формату. Вопрос, какими именно они будут, сейчас каждая компания индивидуально решает с кинотеатрами. Но все рано или поздно придут к какому-то общему знаменателю. Я говорил с руководителями американских студий, они рассчитывают на окно в 40–45 дней – это максимум, который возможно сделать для больших проектов. Многие фильмы уходят с этого года на следующий, потому что их создатели пока не верят в нормализацию ситуации. В воздухе витало ощущение, что все нормально и возвращается в обычное русло. Но понятно, что так думают представители кинотеатров, а не студий.

Как в целом вы оцениваете состояние российского кинопроката по мере снятия ограничительных мер?

Я не вижу каких-то ограничений. Разве 50 процентов заполняемости – это ограничение? До пандемии в общем такая заполняемость и была примерно. Когда будут выходить блокбастеры, то это, возможно, отразится на бокс-офисе. Но сейчас очень крупного контента не так много. Поэтому, во-первых, блокбастеры будут долго играть в кинотеатрах. А во-вторых, у них будет больше залов. Возможность посмотреть большой фильм будет у всех, поэтому я не считаю, что ограничения станут как-то влиять на кассу. Здесь вопрос: как вернуть зрителя? Блокбастеры пока в большом количестве не выходили, чтобы делать выводы о том, пойдут ли люди в кино. В этом смысле нужно готовиться к октябрю – декабрю. Посмотрим, что будет в следующем году, потому что если выправится ситуация в Штатах, то состоится очень много премьер. Но количество студийных проектов в целом снизится по сравнению с доковидными временами, потому что средние и маленькие картины не будут выходить в прокат – это большие расходы, и лучше сразу продать фильмы на платформу, чтобы отбить бюджет. Многое упирается в систему голливудских звезд, которая привязана к крупным прокатным проектам, где актеры получали, помимо гонораров, большие бонусы от бокс-офиса. Пока эта парадигма не поменяется, будет также сильный прессинг со стороны звезд, чтобы фильмы попадали в кинопрокат.

Насколько это актуально для России?

Весь конфликт Скарлетт Йоханссон с Disney возник из-за того, что при эксклюзивном офлайн-прокате, по мнению звезды и особенно ее агентов, фильм собрал бы больше в кинотеатрах, и она получила бы свои бонусы, которые в разы выше базового вознаграждения. Выходит, только Disney заработал больше денег с выпуска на онлайн-платформе и получил новых подписчиков. Но, скажем, тот же Warner уже подписывает со звездами контракты, где учитываются онлайн-продажи и даже новые подписчики. Что касается России, то у нас не существовало такой формировавшейся десятилетиями системы вознаграждения звезд, и, может, даже легче создать новую, где актер должен быть заинтересован в успехе картины. Но тогда надо понимать, как считать онлайн-прибыль.

Но обсуждается ведь идея внедрения счетчиков для повышения прозрачности онлайн-платформ.

Лично я всегда за прозрачность. Понятно, что перегибать палку тоже нельзя, потому что у каждой платформы есть внутренняя информация, которую она не хочет и не должна раскрывать. Но ЕАИС тоже не показывает внутренние данные кинотеатров – есть только количество залов и зрителей в них. Очень хочется, чтобы у платформ была единая прозрачная величина, которая помогала бы дистрибьюторам и закупщикам принимать решения. Нам нужно понимать, какое кино на какую платформу отдавать и как считать деньги.

Как меняются жанровые предпочтения киноходящей аудитории? Кто-то отмечает, что некоторые жанры постепенно перестают быть кинотеатральными – на экраны, например, все реже выходят комедии без примеси экшна или, например, фантастики.

Я не согласен с этим, если мы говорим о российском контенте. Среди комедий тоже бывают сюрпризы – например, НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА, который во время пандемии собрал огромную кассу. Или фильм БАТЯ. Летний сезон был не очень хорошим. Российские продюсеры не любят лето, потому что исторически это было время блокбастеров. Понятно, что одиночными кейсами рынок не поднять. Нужно получить стабильность в росписи и сборах, чтобы кинотеатры как-то нормально планировали свое будущее. Ясно, что только на российских фильмах рынок не вынести. Октябрь будет очень знаменательным месяцем, так как выйдет много знаковых для рынка фильмов. Российский, голливудский и независимый контент вместе приведут кинобизнес к стабильности.

Недавно стало известно о том, что AFM вновь пройдет в онлайн-формате. Как вы оцениваете это решение руководства Кинорынка?

Мы ждали этот рынок. При этом я в Лос-Анджелесе уже встречался с представителями крупных независимых компаний, и у всех было понимание, что европейские и азиатские закупщики пока не готовы приезжать в Лос-Анджелес. В принципе, если бы продавцы понимали, что байеры приедут, то рынок состоялся бы офлайн. Проектов обещают много.

В последнее время много говорят о перегреве рынка закупок независимого контента. Вы ощущаете стремительный рост цен?

Мы слышим про это на каждом рынке. Понятно, что предложение сужается, и за последние пять лет диапазон контента, который нужен дистрибьюторам, поменялся. Уже ушло много потребителей контента, например, в DVD-формате – этот рынок умер. Тогда же кино покупалось пачками, что иногда даже позволяло дистрибьютору зарабатывать больше, чем при покупке одного крупного фильма. Теперь есть VoD-платформы, поэтому в сухом остатке из ста фильмов, которые предлагаются для продажи на Россию, реально дистрибьюторам остается порядка двадцати. Цены на эти проекты растут и будут расти, ведь продюсеры не могут сейчас бесперебойно штамповать фильмы – на них просто нет покупателя. Как только ситуация с покупкой эксклюзивного контента устаканится, тогда и рост цен остановится. Сейчас же закупочная стоимость повышается из-за VоD-платформ и конкуренции между российскими байерами. В основном цены увеличивают именно продавцы, шантажируя тем, что сейчас придет крупная американская платформа (Netflix, Amazon, Apple) и купит проект за большие деньги. Тягаться с гигантами, конечно, трудно.

Что происходит с жанровой структурой предложения зарубежного контента?

На рынках много чего предлагают, но, конечно, фэнтези уровня Marvel не будет. Для ужастиков важны концепт и упаковка, а также характерны небольшой бюджет и возможность быстро провести съемки. Поэтому у каждого продавца за год-полтора в пакете резко возросло количество фильмов ужасов. Еще одна тенденция – большое число анимационных проектов, которые легко продвигать на разных территориях. Их процент также резко увеличился. Остальные жанры продавать сложно. Комедии со звездами, скажем, обычно сразу уходят на Netflix, где готовы платить в два-три раза больше. При этом все-таки остаются кейсы вроде ДЕДУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ и АФЕРЫ ПО-ГОЛЛИВУДСКИ, которые добираются до российского проката. У аудитории появляется периодически потребность в жанре, которого долго не было в кино.

Какие у вас прогнозы на конец 2021-го и на следующий год?

Если с конца 2021 года не перенесут крупные проекты и люди пойдут на них, случится большой прорыв. В целом понятно, что кинотеатры и дальше будут жить, а зрители – возвращаться, так как эмоции от качественной картинки, звука и ощущения от массового просмотра несопоставимы с просмотром на диване. У меня дома есть большой экран и хороший звук, но все равно это не то же самое. Многие фильмы, которые сделаны для киноэкрана, нельзя смотреть на телефоне. Когда возникло телевидение, все говорили, что кинотеатры умрут. То же самое было на заре DVD и VoD-платформ. Однако все оказалось не так. Кинопросмотр в большинстве случаев – это аттракцион, где нужна массовая энергетика и ощущение присутствия многих зрителей вокруг.