Николай Борунков: «Мы не могли надеяться только на бренд и упустить возможность выжать из проекта весь коммерческий потенциал»

Соучредитель компании и директор по стратегии и маркетингу «Атмосферы Кино» Николай Борунков рассказал, как выстраивалась рекламная кампания нового «Дракулы»

Романтический хоррор Люка Бессона ДРАКУЛА с Калебом Лэндри Джонсом в образе легендарного вампира показал третий лучший старт среди зарубежных релизов 2025 года. Для прокатчика «Атмосфера Кино» картина продемонстрировала второй наиболее высокий показатель первого уикенда в этом году. Соучредитель компании и директор по стратегии и маркетингу «Атмосферы Кино» Николай Борунков рассказал БК, почему фильм стартовал позже премьеры на родине и как выстраивалась его рекламная кампания.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ДРАКУЛА? Ожидали ли вы таких результатов?

Стартовыми результатами мы довольны. Новый блокбастер Люка Бессона мы посмотрели еще весной, поэтому была возможность заблаговременно оценить высокий коммерческий потенциал и вдумчиво, обстоятельно разработать рекламную кампанию. Аутентичное нуарное прочтение хорошо знакомого всем образа Дракулы пришлось по вкусу массовому зрителю. Приятно осознавать, что цифры первого уикенда оказались ощутимо выше рыночных ожиданий.

Как вы позиционировали картину при продвижении? Какие сильные стороны проекта подсвечивали?

В этот раз благородный кровопийца предстает в очень романтичном облике, что сильно подкупает женскую часть аудитории. Откровенный вампирский ритуал, помноженный на многовековую скорбь по утраченной любви, попадает в самое сердечко (смеется). Привлекательный для нашего зрителя гротеск, прославленный режиссер, роскошный актерский состав и масштабные декорации полностью оправдали целесообразность просмотра именно в кинотеатре, несмотря на наличие пиратской версии фильма в интернете.

Почему вы отказались от подзаголовка «История любви»? Не стал бы фильм с таким названием еще более привлекательным для женской аудитории? Старались ли вы в целом как-то привлечь мужчин?

Мы осознанно уходили от использования подзаголовка «История любви». Такой коммуникационный акцент мог ослабить универсальность бренда ДРАКУЛА и напугать и без того малочисленную мужскую часть кинотеатральной аудитории. Для этого сегмента были разработаны специальные креативные материалы, сделан упор на уникальность появления первого в мире вампира, на факте его бессмертия, передачи вампирского недуга и предложены игровые механики из темной вселенной, рожденной в средневековом румынском княжестве Валахия. Также были небеспочвенные сомнения в том, что при усилении внимания на романтическом контексте предлагаемый аттракцион становился менее привлекательным для молодежной аудитории, что непозволительно для фильма, претендующего на высокие кассовые показатели.

В чем заключалась маркетинговая поддержка релиза в кинотеатрах, входящих в Ассоциацию владельцев кинотеатров?

Картина выиграла в конкурсе на поддержку в кинотеатрах в рамках ежегодного мероприятия АВК. Уровень вовлеченности партнеров был совершенно разный. От проактивного до безразличного. Комсомол – дело добровольное (смеется). А если серьезно, то совместно с коллегами мы будем рады индустриально развивать данный формат, в котором в равной степени заинтересованы как продюсеры, так и дистрибьюторы.

Какие еще ресурсы были использованы при продвижении? Была ли реклама на телевидении?

Помимо масштабной диджитал-кампании, были наружная реклама, широкое промо с коммерческими брендами и редкая по нынешним временам и размаху паблисити-кампания. Все главные артисты, включая Калеба Лэндри Джонса, согласились дать интервью ключевым российским СМИ. Великолепно отработал сам маэстро Люк Бессон, за что ему отдельная благодарность.

Что вы считаете самым удачным в продвижении ДРАКУЛЫ?

Самым удачным в продвижении картины я считаю профессиональную работу команды «Атмосферы Кино». Слаженный тандем маркетингового и букинговых департаментов творит настоящую магию и способен оживить на большом экране и благородного вампира, и нечисть более низкого социального происхождения (смеется).

Фильм показал третий старт среди зарубежных релизов в этом году, немного уступив БАЛЕРИНЕ и МАСТЕРУ. Сможет ли проект догнать эти картины по итоговым сборам, как вы думаете? Удастся ли ему заработать больше 450 миллионов рублей?

Мы, безусловно, рассчитываем на коммерчески успешный длинный прокат. Картина имеет все шансы побороться за результаты БАЛЕРИНЫ или МАСТЕРА.

Во Франции проект вышел в прокат 30 июля. Почему релиз в России вы решили придержать до 11 сентября? На презентации в Санкт-Петербурге вы говорили о том, что верите в коммерческий потенциал лета. Видимо, не до конца?

В летний период 2025 года релизы «Атмосферы Кино» собрали более 1,2 миллиарда рублей, поэтому нас сложно уличить в отсутствии веры в коммерческий потенциал летнего сезона. Основная причина переноса релиза ДРАКУЛЫ на сентябрьскую дату – позднее появление рекламных материалов. Картина требовала обстоятельной подготовки. Мы не могли позволить себе надеяться лишь на сам бренд и упустить возможность выжать из проекта весь коммерческий потенциал. Данный подход мы стараемся применять ко всем нашим релизам.

Как вы думаете, доступность ДРАКУЛЫ в сети как-то повлияла на результаты картины в прокате? Выходящую скоро комедию НЕСКРОМНЫЕ также уже можно посмотреть в интернете. Окажет ли это какое-то влияние на релиз, по вашему мнению?

Не думаю, что наличие пиратской копии фильма каким-то существенным негативным образом повлияло на кассовые показатели. Все больше приходим к мнению, что аудитории потребления кинотеатральных релизов и пиратских новинок (стоит оговориться, что именно онлайн) не столь значительно пересекаются. Безусловно, на фактор корреляции между этими потоками сильно влияет и сам рассматриваемый контент. В случае с ДРАКУЛОЙ негативного влияния на релиз мы не наблюдаем. Видимо, он распугал недобросовестных потребителей легального контента (смеется).

НЕСКРОМНЫЕ – великолепная эксцентричная комедия, рассчитанная на коллективный просмотр. Некоторые сцены вызывают просто гомерический хохот аудитории. Вы могли в этом убедиться на нашей презентации в Питере. Авантюрный дух и привлекательность просмотра на большом экране прямо сквозит и из креативных материалов. Уверен, что и в этом случае «пиратка» в интернете не сможет нанести существенный урон прокату. У фильма нескромный коммерческий потенциал.

