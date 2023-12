Юлия Муравова и Елена Верниковская: «Мы показали, что умеем работать на уровне мейджоров – и даже лучше»

Глава «Экспоненты» и операционный директор компании рассказали БК о релизе «Леди Баг» и новой стратегии закупок компании

Французский мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ стал самым успешным независимым мультфильмом в российском прокате. Как проходил релиз картины и в чем будет заключаться новая стратегия закупок компании, БК рассказали глава «Экспоненты» Юлия Муравова и операционный директор Елена Верниковская.

Поздравляем вас с успешным прокатом мультфильма ЛЕДИ-БАГ И СУПЕР-КОТ! Ожидали ли вы такого высокого интереса зрителей к картине?

Юлия Муравова: Конечно, мы верили в проект и приложили максимальные усилия при его выпуске на большие экраны. И я хочу поблагодарить в первую очередь команду «Экспоненты», которая долго, вдумчиво и очень ответственно работала над фильмом, не покладая рук день и ночь. И, конечно, хочу выразить благодарность кинотеатрам – без них не было бы такого результата, а также нашим партнерам СТС и «Кинопоиску», которые тоже внесли огромный вклад в наш общий успех. В целом проект, конечно, превысил наши прогнозы. По важным и любимым картинам мы в команде обмениваемся эстимейтами. Мой первый прогноз составил 730 миллионов рублей, и когда мы дошли до этой отметки, я его скорректировала до 930 миллионов.

Елена Верниковская: По России и СНГ фильм ЛЕДИ БАГ обогнал уже своего последнего конкурента – ДЖОНА УИКА 4 – и стал лидером по сборам среди зарубежных релизов этого года.

Некоторое время назад проект вышел на «Кинопоиске». Как показал себя фильм на платформе? Сказывался ли как-то онлайн-релиз на кинопрокатных результатах, по вашим оценкам?

Елена Верниковская: Когда фильм вышел онлайн, по бокс-офису падение составило минимальные 16 процентов, в то время как неделей ранее спад был гораздо более существенным – 30 процентов. И в зрителях мы потеряли 20 процентов, за неделю до этого – 29 процентов. То есть премьера на платформе никак не повлияла на результаты в прокате. «Кинопоиск» очень доволен работой фильма: ЛЕДИ БАГ входит в топ-5 смотрения на платформе за месяц наряду с «Папиными дочками», «Кибердеревней» и «Двумя холмами». Это очень хороший результат. На платформе фильм оценили уже более 110 тысяч пользователей, его рейтинг – 7,7 балла.

Юлия Муравова: Если говорить о системных тенденциях, то можно в очередной раз констатировать, что аудитории кинотеатров и платформ в принципе расходятся, а конкретно в этом жанре расходятся еще значительнее. Все-таки анимация предполагает семейный просмотр, поход в кино с детьми – а на детях не экономят. Поэтому здесь кинопрокатные результаты меньше зависят от прочих релизов и, в частности, онлайн-доступности.

ЛЕДИ БАГ – первый успешный мультфильм «Экспоненты». Как в целом отличается продвижение анимации от маркетинга других проектов? Какие тут есть нюансы?

Елена Верниковская: Все-таки это не первый наш успешный мультфильм. Успешность измеряется не абсолютными цифрами, а соотношением масштаба проекта, его потенциала к его результату. У нас было очень много скромных по потенциалу фильмов, которые показали результаты. И это предмет нашей гордости – «Экспонента» в целом демонстрирует солидные показатели: более тридцати фильмов компании занимают первое место среди территорий по сборам в мире и более сорока фильмов оказывались на втором и третьем местах в международном бокс-офисе. Что касается анимации, то у нас в принципе не очень богатый набор проектов, тем не менее есть отличные примеры. Мы выпустили ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА, ставший самым кассовым мультфильмом во франшизе про мишек Буни. Он собрал свыше 50 миллионов рублей. Довольно скромный французский фильм МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ, рассчитанный на самого маленького зрителя, заработал более 40 миллионов, и это для него очень хороший результат. Для своего времени невероятно успешным стало аниме ТВОЕ ИМЯ. На момент выхода уже год была доступна «пиратка», что не помешало проекту стать самым кассовым на тот момент аниме в российском прокате. Поэтому нам есть что отметить и в более скромном сегменте, но ЛЕДИ БАГ – действительно первый релиз «Экспоненты» такого масштаба. Конечно, мы очень довольны и горды результатом. Фильм уже собрал в три с лишним раза больше самых оптимистичных прогнозов рынка.

Вообще, продвижение анимации и любого семейного кино – более трудозатратный и дорогой процесс, чем маркетинг любого другого фильма. Тут необходимо проработать аудиторию и детей, и родителей, что, естественно, сложнее и дороже. Но с ЛЕДИ БАГ мы работали не как с анимацией и не как с семейным контентом, а как с большим студийным проектом. Стремились охватить все сегменты аудитории. Мы также понимали, что сериал смотрят подростки. А когда начали тестировать первые материалы, то с удивлением обнаружили и сегмент людей старше 25 лет. Оказалось, что те, кто рос вместе с сериалом и перешел из категории подростков в young adult, тоже ждут проект. И для каждого сегмента мы задействовали свои каналы коммуникации, подбирали свое продвижение, то есть реализовали студийную комплексную кампанию на 360 градусов, чтобы потенциальный зритель слышал о фильме буквально отовсюду. Мы понимали, что только такой подход позволит добиться высоких результатов.

Что вы считаете самым важным в продвижении проекта по итогам проката?

Юлия Муравова: Как говорил Стив Джобс, единственный способ совершать великие дела – любить то, что делаешь. На первом месте я отметила бы нашу долгую взаимную любовь с проектом. Фильм должен был выйти раньше, однако задержался из-за пандемии. К тому же создание анимации – в принципе небыстрый процесс. Поэтому у нас было много времени узнать и полюбить все составляющие этого проекта. Следующей задачей стало заразить этой любовью партнеров, прежде всего – кинотеатры, ее мы ставили перед собой на июньском Кинорынке. Мы использовали все традиционные способы проведения презентации: подробно представили проект и его кампанию, показали эксклюзивные материалы. Поскольку мы были уверены в мультфильме, нам было важно презентовать его масштабно, чтобы у кинотеатров появилась вера в проект, чтобы они увидели, что кино классное, имеет потенциал «сарафана», а потому достойно самой широкой постановки. Поэтому, помимо классических способов, мы постарались передать нашу любовь эмоционально, и, похоже, у нас это получилось.

Елена Верниковская: Кинотеатры активно участвовали в разработке спецпроектов, сами предлагали многие вещи. Было много региональных премьер. Самым лучшим в продвижении проекта, на мой взгляд, была работа с фанатской аудиторией. У мультсериала огромная фан-база, и мы даже не представляли, насколько это живая аудитория. Мы работали с самыми крупными сообществами, делились эксклюзивами, собирали отклики, тестировали промо. И всегда получали молниеносную реакцию на любые запросы. К примеру, когда мы решили сделать подкаст с актерами озвучания в сериале и фильме Николаем Быстровым и Дарьей Фроловой, то понимали, что это нужно только настоящим фанатам, и обычный зритель будет это слушать разве что случайно, но нам очень хотелось порадовать фанатов. Мы отправили в фан-сообщество пост о том, что готовим такую запись, и за двадцать минут получили сто отличнейших вопросов. И были потрясены тем, как активно и быстро люди реагируют. Но эта молниеносная реакция – палка о двух концах. Когда ты делаешь что-то, что фанатам не нравится, с той же скоростью тебе прилетает негатив. После публикации первого тизера ЛЕДИ БАГ с альтернативными голосами (не из сериала) мы тут же получили столько, что мало не показалось. И увидев, насколько это чувствительная тема для фанатской аудитории, мы приняли решение сделать все возможное, чтобы привлечь максимальное число актеров, принимавших участие в дубляже сериала. Для этого нам пришлось задействовать две студии дубляжа – в Москве и Петербурге. Мы поняли, что необходимо внимательно прислушиваться к фанатам, и в дальнейшем плотно с ними взаимодействовали. Они были благодарны за это взаимодействие, а мы получали очень важный для нас фидбэк по тому, что работает, а что – нет.

Также благодаря ЛЕДИ БАГ мы обрели потрясающий опыт дубляжа песен. В фильме восемь песен, это содержательные композиции, которые невозможно оставить на языке оригинала. Соответственно, перед нами стояла задача адаптировать их так, чтобы голоса актеров из сериала органично сочетались с голосами певцов. Это были объективные сложности, но мы поставили себе дополнительную задачу: пригласить звездных исполнителей, которые расширили бы нам аудиторию за пределами фан-сообщества. Выбор пал на популярных среди молодежи певцов Федука и Дору, у которых на двоих более 5 миллионов подписчиков. Песни, на наш взгляд, удались, и мы собрали огромное количество хороших отзывов о них.

Какие выводы вы сделали для себя по итогам работы с ЛЕДИ БАГ?

Юлия Муравова: Главный вывод касается ценностей и профессионализма команды: мы можем. В конце августа «Экспоненте» исполнилось одиннадцать лет. Это было самое масштабное празднование, потому что оно совмещало в себе день рождения компании и чествование успеха ЛЕДИ БАГ. Вот так работаешь, делаешь все по максимуму, не сдаешься в самые нелегкие времена – «Экспоненте» никогда не было просто, но последние годы особенно полны вызовов. И в какой-то момент вся эта работа аккумулируется, случается правильное время и появляется правильная картина, и вся компетенция команды, страсть, профессионализм «выстреливают» так, как не ожидает никто. Мы давно анонсировали проект и долго о нем говорили. Тем не менее ключевой фидбэк от рынка состоял в том, что да, это хороший мультфильм, но «Экспонента» – все же не мейджор. Поэтому в самых оптимистичных прогнозах пределом сборов называли 200–250 миллионов рублей. Мы показали, в первую очередь себе, а потом и всему рынку, что фактор мейджора не является ключевым. Как и фактор бренда. Есть много примеров, когда известный, раскрученный иностранный бренд не срабатывал в кино. И поэтому показатели ЛЕДИ БАГ не просто продиктованы успехом бренда в России, а являются следствием комплексной работы команды вместе с партнерами и результатом общей любви к проекту.

Елена Верниковская: Мы сделали и еще один важный вывод. Надо внимательно слушать фидбэк аудитории и рынка, но при этом быть уверенным в том, что ты делаешь и куда идешь. У экспертов, к примеру, были очень большие сомнения по дате выхода, так как к этому времени в Интернете уже должна была быть доступна «пиратка». Но мы понимали, что именно эта дата позволит нам отработать и в каникулы, и захватить аудиторию, которая будет возвращаться в города к началу учебного года. И оказались правы. Или анонс Доры и Федука, который вызвал волну обсуждений и множество сомнений, а где-то и негодования в фан-сообществе. Но мы были уверены в своем выборе и не прогадали. Поэтому нам этот проект дал еще возможность поверить в себя и в свои силы.

Фильм много недель работал в прокате, такая продолжительность в новинку российским дистрибьюторам. Как прокатчикам использовать этот фактор максимально в свою пользу?

Юлия Муравова: В первую очередь прокатчикам нужно работать над тем, чтобы фильмы так долго оставались в репертуаре кинотеатров. Существование такого прецедента – очень хорошая тенденция для рынка в целом. Она свидетельствует об оздоровлении и является позитивным явлением. Собственно, долгий прокат – новинка для России, а на западных рынках это естественное положение вещей: фильм постепенно набирает обороты, раскручивается, включается фактор «сарафана», если это «сарафанное» кино, – и так выстраивается прокат.

Елена Верниковская: Мы всегда завидовали, глядя на зарубежный длинный прокат, в то время как у нас он был коротким: две недели – и фильм умер. В первый раз мы получили подобный опыт длинного проката сразу после снятия карантинных ограничений во время пандемии. В это время не все решались выпускать фильмы, так как работали не все регионы, а мы приняли решение поддержать работающие кинотеатры. Тогда мы увидели, что даже хорроры могут похвастаться множителем 3 и даже 5 к первому уикенду в противовес стандартным 1,8 – 2. Тогда мы впервые получили видимое доказательство того, что наши фильмы не успевают вырабатывать свой прокатный потенциал, когда он есть. После ухода мейджоров кинотеатры вынуждены работать и зарабатывать тем, что имеется в их распоряжении. Они стали очень внимательно следить, что может принести деньги, дают фильмам шанс, перестраивают расписание, за что мы им благодарны. Это невероятный опыт внимательной и точечной работы. Надеемся, что он закрепится в нашем прокате навсегда. Влиять на это мы не можем, можем только стараться, чтобы больше зрителей приходило на наши фильмы.

Будет ли сиквел у ЛЕДИ БАГ?

Юлия Муравова: Сиквел должен быть, ведь успех первого полнометражного проекта говорит о том, что это имеет смысл.

Вы называли ЛЕДИ БАГ первым фильмом новой линейки крупных проектов «Экспоненты». Расскажите, пожалуйста, о новой стратегии закупок. Какие проекты теперь вам интересны?

Юлия Муравова: Пакет «Экспоненты» всегда отличался разнообразием жанров, но в последнее время мы стали покупать существенно более дорогие проекты. Это естественный процесс роста компании – не реакция на уход Голливуда или иные ситуационные события. Выбранная несколько лет назад стратегия оказалась полностью оправданной. Один из ближайших наших крупных проектов – остросоциальная комедия от студии А24 ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ с Николасом Кейджем. Фильм уже получил позитивную критику и сейчас является самым ожидаемым на «Кинопоиске», чему мы очень рады. Также в рамках стратегии закупок крупных проектов мы приобрели ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП – фильм-катастрофу с Бенедиктом Камбербатчем и Джоди Комер от создателей ГРЕНЛАНДИИ и МАВРИТАНЦА. В нашем пакете есть духоподъемная драма от продюсеров КОРОЛЬ ГОВОРИТ! – ОДНА ЖИЗНЬ с Энтони Хопкинсом про сэра Николаса Уинтона, во время Второй мировой спасавшего еврейских детей из оккупированной Праги. И еще одна крайне эмоциональная лента – БЕЛАЯ ПТИЦА. НОВОЕ ЧУДО с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон, продолжение спящего хита ЧУДО. На контрасте с этими серьезными картинами выделяется наш самый крупный проект следующей осени – ПАРНИ С ТАТУИРОВКАМИ автора ДНЕВНИКА ПАМЯТИ Ника Кассаветиса. Это зажигательная, суперстрастная, очень сексуальная новая романтическая франшиза от создателей ПОСЛЕ и МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ.

Насколько заокеанские забастовки повлияли на график выхода ваших проектов?

Елена Верниковская: К сожалению, повлияли. Несколько проектов, которые мы хотели выпустить еще в этом году, переехали на следующий, в том числе БЕЛАЯ ПТИЦА и продолжение детектива ГОРОД ТАЙН с Эриком Бана. У ПАРНЕЙ С ТАТУИРОВКАМИ тоже могут быть задержки с графиком. Также идет сдвиг у нашей крупной каннской закупки, фантастического экшна Нила Бломкампа WE FOUND US с Юэлем Киннаманом в главной роли.

МЕЛОДИ, новый мультфильм от создателей ЛЕДИ БАГ, тоже может пострадать?

Юлия Муравова: С МЕЛОДИ все в порядке. Сценарий написан, а от актерской забастовки мультфильм на той стадии производства, на которой он находится сейчас, пострадать не может. Поэтому мы надеемся, что 2025 год порадует нас новым суперпроектом. Создатели рассчитывают к этому моменту запустить новый мегабренд по образцу предшественника – полнометражный фильм планируется выпустить между первым и вторым сезонами сериала. Судя по сценарию, нас ждет невероятно трогательная и эмоциональная история.

Насколько в целом легко приобретать такие проекты на зарубежных рынках, учитывая, что не все производители готовы продавать в Россию, и то, что идея покупать более дорогие и крупные фильмы принята на вооружение не только «Экспонентой»?

Юлия Муравова: Покупать всегда было сложно. Крупные проекты из-за своего потенциала представляют особый интерес для тех, кто способен их приобрести, так что за ними всегда идет большая охота. Пять лет назад они также уходили за огромные деньги еще на стадии препродакшна. Это правило, где очень редко бывают исключения. Темные лошадки появляются нечасто, когда, например, это дебют, который и правда удался, и тогда его может забрать под крыло крупная студия. Или же когда сами продюсеры верят в свой неочевидный проект и ждут этапа готовности, понимая, что продать после показа будет проще и дороже. С уходом Голливуда, с одной стороны, в самом деле есть ощущение, что появилось больше возможностей. С другой – по-прежнему довольно сложно работать. Здесь на помощь нашей компании приходит годами наработанная репутация и честные, абсолютно транспарентные отношения со всеми партнерами. Это позволяет «Экспоненте» забирать те проекты, в которых мы заинтересованы. Глобально, на мой взгляд, ничего не изменилось. Есть прецеденты отдельных компаний, которые не работают с Россией. Но западный независимый рынок, судя по моим наблюдениям, очень заинтересован в России и сам готов искать варианты взаимодействия со столь важным для себя партнером, несмотря на все существующие сложности.

Елена Верниковская: Для независимых игроков наш рынок действительно очень важен. Например, по сборам мы третий рынок для ЛЕДИ БАГ в мире после родной Франции и идущей второй Германии. Мы вносим существенный вклад в экономику независимых фильмов, и у независимых игроков зачастую нет не просто желания, но и возможности отказываться от столь значимых для них сумм.

Как вы оцениваете усиление коллег?

Юлия Муравова: Усиление конкуренции – это всегда хорошо, это признак здорового рынка. Конкуренция всегда подстегивает рынок, несет в себе новые возможности и заставляет двигаться вперед.

Учитывая конкуренцию за фильмы со стороны российских закупщиков, за большие проекты приходится платить значительные суммы. Многие прокатчики сходятся во мнении, что такие затраты потом не окупить в прокате. Что вы думаете по этому поводу?

Юлия Муравова: Здравый смысл и профессионализм – вот два ключевых фактора. Ну и, конечно же, любовь. Большие проекты всегда стоили значительных сумм и это всегда было за гранью риска. И если мы верим в проект, если понимаем, что хотя бы в верхнем пределе у нас сходятся эстимейты и затраты, это приобретает смысл. Нам остается предпринять все возможное и даже больше, чтобы увеличить доходность проекта. Но если вы не видите, что затраты можно окупить, зачем покупать?

Фильмы ужасов теперь выпускают все независимые прокатчики. При этом пять релизов «Экспоненты» попали в прошлом году в топ-10 лучших хорроров по итогам года, в этом году – уже четыре. В чем, на ваш взгляд, особенность «Экспоненты» при работе с этим жанром?

Елена Верниковская: Мы любим этот жанр и давно с ним работаем. С момента, как в 2015 году вышел БАБАДУК, мы выпустили уже более семидесяти хорроров, и за это время накопили определенную экспертизу. Пожалуй, можно сказать, что «Экспонента» открыла независимым хоррорам дорогу к успеху на нашем рынке. И, пожалуй, мы что-то поняли про предпочтения зрителей и про маркетинг хорроров.

Юлия Муравова: Очень часто бывает так, что к нам обращаются правообладатели с желанием использовать на других территориях наши креативы, которые мы сделали для их фильмов. Чаще это бывает именно с хоррорами, но не только. Такие случаи лучше всего говорят о том, что мы умеем совершенно особенно работать над постерами и трейлерами. И это не связано с изменением названия.

Коллеги иронизируют по поводу «заклятий», «проклятий», «астралов» и «реинкарнаций», при этом такая практика локализации названий расширяется на рынке. Что вы думаете по этому поводу? Какова реакция зрителей на такой нейминг в настоящее время, по вашим оценкам?

Елена Верниковская: Да, практика расширяется, так как, видимо, дистрибьюторы видят ее эффективность. Сегодня почти все участники рынка уже опробовали этот прием. Мне кажется, он будет иметь временный эффект, придет время, когда зритель окончательно запутается в АСТРАЛАХ, ЗАКЛЯТИЯХ и ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ. Но пока, при всей неоднозначности, прием работает. Привязка к известному бренду дает шанс хорошей независимой картине «выстрелить». Мы же не скрываем оригинальное название и не относимся пренебрежительно к зрителю – любой желающий может проверить, что к чему, на «Кинопоиске». В то же время отсылка к бренду дает шанс скромной картине стать хитом проката, режиссеру – сделать себе имя на нашей территории, а зрителям лишь задается определенный курс восприятия. В конечном итоге для всех сторон это ситуация win-win. Да, негатив по этому поводу по-прежнему есть, мы с ним сталкиваемся в соцсетях – у блогеров и иногда критиков. Парадоксальным образом это и источник мемов, и один из главных трендов на рынке. И пока результат есть, этот инструмент будет использоваться.

При этом самым кассовым независимым хоррором стал все-таки проект с оригинальным названием ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! В вашем пакете также были прозвучавшие на фестивалях фильмы ужасов Deadstream, который в итоге назвали ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ, и Something in the Dirt, превратившийся в СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ. Не потеряли ли проекты после такой локализации названий, как вы считаете? Или все-таки, наоборот, приобрели?

Елена Верниковская: Все три примера – совершенно разные кейсы. Пользуясь случаем, поздравляю коллег с прекрасным результатом ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! Это новая вершина для оригинальных независимых хорроров, и это здорово – есть к чему стремиться. Фильм сам по себе очень качественный, у него отличный концепт, высочайшие рейтинги, мощный международный хайп. Зарубежный маркетинг от A24 всегда на высоте плюс профессионализм российского дистрибьютора. На независимом рынке хоррор-проектов такого уровня практически нет. Поэтому его успех заложен в целом комплексе факторов.

Что касается проекта ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ, собравшего в СНГ более 74 миллионов рублей, то фильм однозначно выиграл от смены названия. В нашей стране зрители не очень любят истории, рассказанные с помощью субъективной камеры, found footage, и можно по пальцам пересчитать удачные примеры, такие как ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР. На наш взгляд, не в последнюю очередь благодаря названию проект смог выйти на принципиально иной уровень сборов, чем кто-либо рассчитывал. Да, у него тоже отличные рейтинги, прекрасная критика, хайп с фестивалей, но никто в мире больше не увидел в нем прокатного потенциала. Мы – фактически единственный рынок, который выпустил эту картину в кинотеатральный прокат, да еще с таким успехом. Так что потерял ли фильм что-то при переименовании – твердое «нет». Он только приобрел, на мой взгляд.

С Something in the Dirt другая история. Я не очень верю, что есть люди, которые всерьез думают, что кто-то, кроме арт-хоррорной аудитории, отслеживающей все примечательные новинки с фестивалей, обратил бы внимание и пошел бы в кинотеатр на фильм с названием ЧТО-ТО В ГРЯЗИ. Или на фильм ПОГОВОРИ СО МНОЙ (оригинальное название ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! – Talk to Me). С Something in the Dirt мы подобрали точное по смыслу название СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ, которое высоко оценили и наши любимые режиссеры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Они даже согласились на Q&A после премьеры, что по нынешним временам дорогого стоит. Фильм в итоге не «выстрелил» в прокате, но с оригинальным названием, я уверена, собрал бы еще меньше. Это подтверждается и тем, что мы стали территорией номер один в мире по сборам, а проект вышел также в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Что вы думаете по поводу того, что прокатчики стали активно прокатывать азиатские хорроры? Насколько это перспективное направление, на ваш взгляд?

Елена Верниковская: В принципе, у азиатских хорроров в прокате есть шансы, и они, наверное, выше, чем у азиатских боевиков или азиатской фантастики. Во всяком случае, у хорроров уже есть удачные примеры по кассе. Однако успех – это всегда совокупность факторов. Может быть, эти единичные успехи и выльются в какой-то новый тренд в прокате, но пока я так сказать не могу. Азиатские хорроры пока что дешевы в покупке, в отличие от картин других жанров, закупочные цены на которые очень взлетели из-за конкуренции. То есть маржинальность у них может быть весьма высокой, и поэтому прокатчики будут искать среди них жемчужины и пробовать на них заработать. Мы не так давно тоже нашли несколько очень страшных азиатских хорроров и скоро выпустим в прокат два из них. 30 ноября у нас выйдет очень классный хоррор с Тайваня ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, а 4 января – индонезийский АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ. Они оба очень здорово попадают своей тематикой в целевую аудиторию хорроров, поэтому мы возлагаем на них определенные надежды.

Как вы оцениваете стратегию коллег, многие из которых стали участвовать в кинопроизводстве – Arna Media, Russian World Vision, «Наше кино», «Кинологистика»? Причем часть из них снимает фильмы за рубежом.

Юлия Муравова: Я разделяю позицию, что действия говорят громче слов, а еще громче говорят результаты. Поэтому воздержусь от подробного описания, скажу лишь, что мы двигаемся в этом направлении, и сейчас наши планы перешли в стадию реализации, хотя мы все понимаем, что это небыстрые процессы.

Вы практически не прокатываете российское кино. Последними картинами были ЭКСПРЕСС Руслана Братова и ПЛОТНИК Авдотьи Смирновой в прошлом году. Учитывая выросшее значение отечественного кино в прокате, почему вы предпочитаете не работать с ним?

Юлия Муравова: Мы всегда очень выборочно брали российское кино. Это всегда были очень специальные истории – мы либо видели кассовый потенциал, либо влюблялись в проект и считали важным выпустить его в прокат. В числе последних – ПЛОТНИК, ЭКСПРЕСС или более ранний фильм ВАН ГОГИ. В этом году такого попадания не случилось, хотя мы точно так же рассматриваем огромное количество отечественных проектов и всегда открыты к предложениям. Правда, предложений тоже стало чуть меньше. Появились компании, для которых российское кино – основная специализация. Большие проекты традиционно сопровождались огромной конкуренцией, сейчас она стала еще выше. Поэтому сложилась некоторая совокупность факторов, по которой у нас отечественного проекта в этом году не случилось, но мы уверены, что впереди много жемчужин российского авторского и коммерческого кино.

Какие у вас ожидания на завершение года? Какие задачи вы ставите перед собой?

Юлия Муравова: Мне вспоминается любимая песня нашей команды из ЛЕДИ БАГ и последние ее строки, с которыми я вышла на сцену летнего Кинорынка. Они очень созвучны тому, что мы чувствуем сейчас и с чем этот год завершаем: «Ведь это мой час!» Мы ощущаем, что это наш час, как раз тот момент, когда команда накопила потенциал, позволяющий совершать невозможное. Сегодня перед нами нет никаких преград. Поэтому завершение года – это планомерная спокойная работа, планирование 2024-го и празднование успехов.

Елена Верниковская: В силу ряда объективных причин на рынке мы сейчас немного затормозили выпуск фильмов, уменьшив их количество в ноябре и декабре. Для тех, кто, как и мы, не участвует в новогодней гонке, конец года – в принципе достаточно спокойный период. В это время господствуют праздничные блокбастеры, а мы в качестве жанровой альтернативы выпускаем хорроры и яркие авторские фильмы, которые работают в течение всех праздников. В этом году выпустим прекрасную комедию о съемках кино от именитого режиссера Нанни Моретти ВЕЛИКАЯ МАГИЯ.

Как изменилась ваша работа в связи с введением закона о маркировке рекламы в Интернете? Какие материалы вам теперь приходится маркировать?

Елена Верниковская: Все рекламные материалы приходится маркировать. Объем работы несколько вырос, но в целом это все не критично. Мы приняли эту часть работы как данность, благо известно о законе стало уже давно, было время подготовиться. Большой проблемы мы в этом не видим.

Что вы думаете по поводу того, что стриминги штрафовали за ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ? Как это теперь влияет на ваши закупки?

Юлия Муравова: Мы считаем это нехорошей тенденцией: одно государственное учреждение, министерство культуры, выдает прокатные удостоверения с возрастным рейтингом и таким образом является регулятором, а другое государственное учреждение, Роскомнадзор, имеет при этом возможность штрафовать участников рынка за работу с фильмами, имеющими прокатные удостоверения. Ситуация для индустрии нездоровая. Насколько мне известно, между ведомствами ведутся переговоры, потому что ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ – далеко не единственный подобный прецедент. И эта практика очень сильно влияет на всех игроков, не только на страдающие от нее стриминги. Требуется найти решение, которое позволит избежать подобных ситуаций в будущем, когда даже наличие прокатного удостоверения не означает для фильма безоблачной судьбы в прокате и на платформах. Надеемся, такое решение будет скоро найдено. Что касается влияния на закупки, то в целом это добавляет нам осторожности. И мы стараемся предусмотреть в договорах как минимум возможность редактирования картин в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Важно, что это та ситуация, в которой нужна консолидация индустрии. Мы говорили о большом интересе к крупным проектам, при этом в текущих реалиях, с высоким фактором неопределенности, всем дистрибьюторам очень важно договариваться с правообладателями о том, что делать в случае наступления обстоятельств, возникших в результате действия третьих лиц, на которых мы не имеем влияния. На рынке есть прецеденты, когда не было выдано прокатное удостоверение, а есть громкие преценденты, в том числе и в практике нашей компании, когда оно было отозвано, причем у фильмов, которые уже шли в кинотеатрах или даже уже закончили прокат и должны были выйти на платформе. Мы считаем очень важным создание контрактно подкрепленных договоренностей о том, что в случае возникновения подобных обстоятельств мы имеем право отказаться от фильма и вернуть заплаченные за него деньги. Потому что, не имея влияния на такие обстоятельства и не будучи в состоянии ни предсказать их, ни контролировать, мы по факту не можем реализовать права и несем большие убытки.

А как правообладатели реагируют на такие ситуации и на такой пункт в договоре?

Юлия Муравова: Это не в их интересах, поэтому реагируют они негативно и, как правило, на это не идут. Поэтому я и говорю о необходимости консолидации индустрии. Мы все здесь в одной лодке, особенно те, кто кино закупает. И только консолидированная позиция способна эту стену сломить. Мы понимаем стремление правообладателей сформировать свой бюджет, для них это тоже сложный процесс. У нас есть позитивный опыт в этом направлении, ряд партнеров идет на уступки и понимает, что эти риски должны нести не только мы. Поэтому если бы мы выступили консолидированным сообществом, нам всем было бы проще. В целом мне видится, что сейчас такое время, в котором поддержка друг друга, партнерство, консолидация сил приобретают куда бόльшую важность, чем прежде. Равно как я считаю это и временем больших возможностей и неожиданных новых ходов для всех игроков индустрии – прокатчиков, кинотеатров, платформ. Пожелаю нам всем сил, удачи и радости объединения.

Фото: из личного архива