Опрос дистрибьюторов по итогам МКиФ «Российский кинобизнес»
БК расспросил представителей кинопрокатных компаний о том, какие впечатления у них остались от мероприятия и какие тренды они фиксируют на рынке
По завершении Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» мы обратились к дистрибьюторам с вопросом о том, какие впечатления у них остались от мероприятия и какие тренды они фиксируют на рынке. Всем нашедшим время и возможность ответить на наши вопросы – спасибо! Ответы расположены в порядке проведения презентаций.
Какие впечатления у вас остались после прошедшего Кинорынка? Что вам понравилось и не понравилось на форуме? Как вам новая площадка? Что показалось вам интересным в презентациях и проектах коллег? Какие в целом вы видите тенденции на рынке? Ставили ли вы себе задачу пополнить именно летний лайнап?
Материал впервые был опубликован в электронном выпуске БК #13 от 5 апреля 2024 г.
ИЯ ЛЕБЕДЕВА
Генеральный директор компании «КарроПрокат»
Рынок был коротким, но продуктивным, мы довольны и площадкой, и тем, как все было организовано. Всегда приятно показывать материалы в хорошем кинозале. И мы рады позитивной реакции партнеров на наш пакет.
К сожалению, я успела посмотреть не все презентации, но то, что увидела, безусловно, радует. Рынок наполнен разными проектами, они становятся все лучше и лучше, а значит, будут приносить больше сборов, что в конечном итоге идет на пользу всем сторонам нашего бизнеса. Заметно, что это лето у коллег более насыщено российскими релизами. И мы тоже старались пополнить пакет проектами, способными привести зрителя в кинотеатры в тот период, который традиционно был связан с голливудским сезоном блокбастеров. У нас выходят НЕПОСЛУШНИКИ, БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ, ОБЕ ДВЕ, ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА. Легкое, семейное и развлекательное кино – это то, что нужно для лета, как нам кажется. И мы уверены, что все наши проекты способны собрать большую кассу. Думаю, совместными усилиями мы сможем снять негласное ощущение прóклятого сезона для российского кино.
ДИАНА КУРАМШИНА
Директор компании Cinemaus Studio
Впечатления остались очень положительные. Кинорынок, конечно, прошел в непростое время, и чувствовалась напряженная атмосфера из-за всех предшествующих событий. Но мы рады, что увидели много коллег, смогли провести нашу дебютную презентацию именно в большом зале. Удивило, что в последний момент на план мероприятий повлияли внешние факторы в виде презентации другой компании. Но организаторы форума предложили нам подходящие варианты для проведения презентации, за что мы благодарны.
Очень понравилось новое помещение: больше места, больше возможностей для общения с партнерами. В целом площадка показалась более подходящей для форума, единственное, во время фуршета было немного тесновато. Но поскольку фуршет – краткосрочное мероприятие, думаю, это не страшно.
Я была практически на всех презентациях, порадовало разнообразие контента. Каждый раз отмечаю, что коммерческих российских фильмов становится все больше, и это замечательная тенденция, надеюсь, она будет только усиливаться. Также не перестаю восхищаться, как коллеги умудряются доставать для проката фильмы крупных иностранных студий. Спасибо им большое. Качественный контент в кинотеатрах удерживает зрителя, что положительно сказывается на работе всей прокатной индустрии.
Мы с командой заметили, что сейчас активно развивается тренд на ностальгию. Это и фильмы о музыкальных группах, и в целом о жизни в 90-х. Думаю, какое-то время эта тенденция точно будет сохраняться. Также активно развивается российское кино за счет создания популярных франшиз. В принципе, голливудская киноиндустрия перешла на эту стратегию примерно десять лет назад и успешно работает благодаря ей. Помимо этого, мне кажется, не за горами тот момент, когда будут работать не отдельные фильмы, а целые вселенные, включающие в себя создание книг, игр, комиксов, фильмов и сериалов по каждой истории. Или даже мультивселенные, где герои смогут переходить из одной истории в другую, тем самым создавая большой киномир одной компании-производителя. Увеличение количества коммерческих российских фильмов говорит о том, что мы все ближе к тому времени, когда заполняемость кинотеатров не будет так зависеть от иностранного контента.
На протяжении пары лет мы заметили, что лето – это обычно более свободный от релизов сезон, но при этом, при правильном подходе, он может приносить не менее привлекательные сборы, чем в другое время. Поэтому мы решили активно поработать фильмами летом и еще раз проверить и подтвердить нашу гипотезу.
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ
Генеральный директор компании «Кинологистика»
Всего было в меру: информации, веселья, общения, интриг. Немножко не хватило тарталеток, но это можно пережить. Даже несмотря на то, что над нашей презентацией зависло грозовое облако в виде дирижабля, она состоялась и прошла по плану. Было слегка волнительно увидеть полупустой зал, ибо наш часовой блок мы готовили не один месяц, выбивая для него множество эксклюзивных материалов и создавая свои, но, судя по ощущениям, аудитория вернулась к нам из другой локации процентов на 95, за что им особенная благодарность.
Форум был один из лучших за несколько лет. Мы все старались сфокусироваться на позитивных моментах, отключиться от недавних событий. Все соскучились друг по другу, и это чувствовалось. Радовали новизна локации, ощущение индустриального азарта, в то же время какое-то единение. Может быть, из-за того, что для нас этот год юбилейный, было ощущение праздника. Профессионалы отмечают силу нашего пакета. Удивили яркие и амбициозные проекты у других компаний. Есть что посмотреть благодарному зрителю и на чем заработать кинотеатрам. Привет «Деловой Руси» за то, что поддерживали нас кофе, чипсами и какой-то цветной жидкостью.
Отличный просторный кинотеатр, четкий звук и картинка. Настолько было уютно, что на выходных я вернулся с друзьями посмотреть ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и получил особенное удовольствие от нашего Терри Гиллиама. Начосы тоже не подкачали (смеется). Есть вопросы к гардеробу, но, думаю, представители площадки уже получили обратную связь.
Растет качество и размах российского кинематографа, что прекрасно. Отлично, что такие проекты, как ПАДДИНГТОН, преодолевают все железные занавесы, и желания злодеев спрятать такое кино от нашего зрителя действительно, как в сказочных историях, остаются бесплодными. Встрепенулся и стал ждать БОРДЕРЛЕНДС. Вздрогнул, когда дети начали петь «Владимирский централ», но потом вспомнил, что это давно стало мейнстримом. Жду, когда появится кавер в какой-то веселой сказке. А вот от ИВАНУШЕК ждал чего-то более душераздирающего и масштабного. Их музыка ассоциируются с ярчайшими эмоциями ревущих 90-х, когда мы впервые влюблялись, страдали, восхищались и постоянно были вовлечены в какие-то приключения.
Многие участники рынка отмечают, что уходит время презентаций с закадровой озвучкой. Мало кто знает, но этот формат впервые внедрили мы с Кириллом Ануфриевым, работая в «Нашем кино». Первый блок с нашими закадровыми бодрыми и нелепыми голосами вышел на презентации в Сочи в 2008-м. Приняли хорошо, правда, Сергей Михайлович Сельянов отозвался, что это «петросяновщина». Мы тогда и не представляли, что открываем ящик Пандоры.
Надеюсь, нам удалось заявить летний лайнап, акцентировать на некоторых проектах особое внимание. У нас много хорроров, и презентация легко могла превратиться в один большой кусок авторского ужастика. Но, полагаю, продуманный сценарий, написанный в соавторстве с Кристофером Ноланом, нас от этого уберег. До новых встреч!
АЛЕКСАНДРА ГЕЛЛЕР
Генеральный директор кинокомпании «Пионер»
Кинорынок приятно удивил количеством участников. Стоит выразить огромную благодарность организаторам, что смогли нас всех собрать, несмотря на все сложности.
С точки зрения контента удивило необъятное количество хорроров, а также обилие отечественных проектов очень разного уровня. Жанровое разнообразие в пакетах коллег-прокатчиков говорит о том, что контент в кинотеатрах будет, и в большинстве своем – достойный.
Мы в своей презентации показали лишь малую часть приобретенных проектов, на лето у нас добавится еще целый ряд фильмов, который мы в ближайшее время анонсируем.
АННА БОЧАРОВА
Директор по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж»
Рынок прошел насыщенно, очень продуктивно и интересно. Форум был отлично организован, было комфортно проводить встречи и взаимодействовать в рамках бизнес-мероприятия. Но, безусловно, чувствовался отпечаток трагичных событий, которые произошли в Москве накануне.
Площадка новая, современная, но с логистической точки зрения не совсем удобно добираться, так как она находится в транспортном удалении от центра.
Презентации коллег имели единую цель – рассказать о своих проектах и привлечь к ним интерес. Из тенденций видим, что количество вытесняет качество, но мы будем над этим работать!
ДАРЬЯ РЯЗАНЦЕВА
Директор по кинопрокату Russian World Vision
Я считаю, рынок удался! Собралось на удивление большое количество делегатов, несмотря на трагические события, которые потрясли всю страну. Была комфортно сбалансирована программа презентаций: не чрезмерно насыщено, удобное время начала мероприятий, их количество и длительность. Достаточно удачно был решен вопрос с питанием за счет фуршетов. Мне понравилось то, что приехало много кинотеатров, и мы со всеми смогли увидеться. Мне очень нравится новая площадка, я вообще обожаю этот кинотеатр и считаю, что он должен со временем стать еще одной точкой притяжения киноходящей аудитории в городе. Он красивый, удобный, современный, много места (исключая на данный момент зону фуршета, но это и сами организаторы отметили), есть парковка.
У меня неизменно возникают пожелания к деловой программе: делать ее более углубленной и профессиональной, в рамках заданной тематики говорить о нюансах и каких-то ноу-хау. К сожалению, я чаще всего ощущаю, что тематика разбирается очень поверхностно, будто бы совсем для новичков, которые только знакомятся с вопросом. Например, мне в рамках встречи по антипиратской защите было бы интересно узнать о новых эффективных способах защиты, о вхождении в меморандум, а не просто порассуждать, нужно ли защищать тайтлы или нет.
Еще я считаю, что нужно чередовать презентации более крупных компаний со средними и небольшими, чтобы не искушать делегатов приезжать только на два дня и пропускать презентации компаний, которые сосредоточены на последнем дне. Я сожалею о том, что многие букеры продолжают стереотипно оценивать потенциал компаний, которых они однажды окрестили небольшими, не замечая динамики их развития, и пропускают презентации, где могут быть потенциальные хиты и даже многомиллионные блокбастеры.
Большинство компаний продемонстрировало высокий уровень контента в своих пакетах. Много крепкого зарубежного кино. Конечно, это не студийные блокбастеры, но очень достойные картины как с художественной, так и с коммерческой точек зрения. Особенно, конечно, понравился пакет «Вольги». Обожаю посещать стендап Толи Сергеева – после него всегда отличное настроение, считаю, что это совершенно уникальная подача (смеется). Уровень российских проектов также продолжает держать высокую планку.
На этом рынке не услышала о каких-то новых коллаборациях, возможно, все, кто хотел объединить свои усилия, уже сделали это. В целом показалось, что большинство пакетов компаний достаточно выверены с точки зрения коммерции. Честно говоря, если рынок в июне 2023-го в кинотеатре «Художественный» прямо изобиловал тенденциями, то прошедшая встреча была в этом смысле достаточно стандартной, будто бы сейчас период стабилизации и осваивания трендов, наметившихся год назад.
Мы сейчас работаем над составлением летнего лайн-апа, но так сложилось, что практически все крупные хиты нашего пакета будут готовы к осени. Однако летом мы порадуем кинотеатры и зрителей выпуском главных шедевров режиссера Хаяо Миядзаки.
ФОТО: Freepik, личный архив спикеров, пресс-служба «Российский кинобизнес 2024»