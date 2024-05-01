Опрос дистрибьюторов по итогам МКиФ «Российский кинобизнес»

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ

Генеральный директор компании «Кинологистика»

Всего было в меру: информации, веселья, общения, интриг. Немножко не хватило тарталеток, но это можно пережить. Даже несмотря на то, что над нашей презентацией зависло грозовое облако в виде дирижабля, она состоялась и прошла по плану. Было слегка волнительно увидеть полупустой зал, ибо наш часовой блок мы готовили не один месяц, выбивая для него множество эксклюзивных материалов и создавая свои, но, судя по ощущениям, аудитория вернулась к нам из другой локации процентов на 95, за что им особенная благодарность.

Форум был один из лучших за несколько лет. Мы все старались сфокусироваться на позитивных моментах, отключиться от недавних событий. Все соскучились друг по другу, и это чувствовалось. Радовали новизна локации, ощущение индустриального азарта, в то же время какое-то единение. Может быть, из-за того, что для нас этот год юбилейный, было ощущение праздника. Профессионалы отмечают силу нашего пакета. Удивили яркие и амбициозные проекты у других компаний. Есть что посмотреть благодарному зрителю и на чем заработать кинотеатрам. Привет «Деловой Руси» за то, что поддерживали нас кофе, чипсами и какой-то цветной жидкостью.

Отличный просторный кинотеатр, четкий звук и картинка. Настолько было уютно, что на выходных я вернулся с друзьями посмотреть ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и получил особенное удовольствие от нашего Терри Гиллиама. Начосы тоже не подкачали (смеется). Есть вопросы к гардеробу, но, думаю, представители площадки уже получили обратную связь.

Растет качество и размах российского кинематографа, что прекрасно. Отлично, что такие проекты, как ПАДДИНГТОН, преодолевают все железные занавесы, и желания злодеев спрятать такое кино от нашего зрителя действительно, как в сказочных историях, остаются бесплодными. Встрепенулся и стал ждать БОРДЕРЛЕНДС. Вздрогнул, когда дети начали петь «Владимирский централ», но потом вспомнил, что это давно стало мейнстримом. Жду, когда появится кавер в какой-то веселой сказке. А вот от ИВАНУШЕК ждал чего-то более душераздирающего и масштабного. Их музыка ассоциируются с ярчайшими эмоциями ревущих 90-х, когда мы впервые влюблялись, страдали, восхищались и постоянно были вовлечены в какие-то приключения.

Многие участники рынка отмечают, что уходит время презентаций с закадровой озвучкой. Мало кто знает, но этот формат впервые внедрили мы с Кириллом Ануфриевым, работая в «Нашем кино». Первый блок с нашими закадровыми бодрыми и нелепыми голосами вышел на презентации в Сочи в 2008-м. Приняли хорошо, правда, Сергей Михайлович Сельянов отозвался, что это «петросяновщина». Мы тогда и не представляли, что открываем ящик Пандоры.

Надеюсь, нам удалось заявить летний лайнап, акцентировать на некоторых проектах особое внимание. У нас много хорроров, и презентация легко могла превратиться в один большой кусок авторского ужастика. Но, полагаю, продуманный сценарий, написанный в соавторстве с Кристофером Ноланом, нас от этого уберег. До новых встреч!