Сергей Щербинин: «В этом году наилучший результат показали фильмы, которые не были очевидными хитами на стадии закупок»

О сегодняшней моде на жанр хорроров и дальнейших планах компании БК поговорил с генеральным директором World Pictures.

Одной из главных кассовых сенсаций года стал хоррор УЖАСАЮЩИЙ 3, выпущенный в российских кинотеатрах компанией World Pictures. Проект за шесть недель на больших экранах заработал 334 млн рублей, что уже более чем в пять раз превосходит итоговую сумму предыдущего самого успешного релиза дистрибьютора, фильма ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ. На днях World Pictures выпустил следующий свой крупный релиз, байопик ВЕЛИКАЯ с Кейт Уинслет в главной роли, однако в фокусе внимания прокатчика все же остаются хорроры. О сегодняшней моде на данный жанр и дальнейших планах компании мы поговорили с генеральным директором World Pictures Сергеем Щербининым.

Поздравляем вас еще раз с успехом третьего УЖАСАЮЩЕГО, теперь уже не только со стартовыми цифрами, но и c прекрасным длинным прокатом! Провели ли вы аналитику этого кейса? Какие факторы стали ключевыми в данном случае?

Спасибо большое за поздравления. Да, мы с большим интересом следили за трекингами «Кинозрителя» Фонда кино и Wanta Group, проводили собственные аналитические исследования, опросы аудитории, следили за международными тенденциями, маркетинговыми кампаниями, изучали успешные релизы в российском прокате и так далее. Ключевыми факторами успеха, на наш взгляд, стало изменение потребительского поведения киноаудитории и ее вкусов, а также общее омоложение зрителя. После выпуска УЖАСАЮЩЕГО 2 мы верили, что широкая аудитория дозреет до франшизы к выходу третьей части, и оказались правы. Сборы франшизы за рубежом, а также наше позиционирование и рекламная кампания также сказались на успехе фильма. Пользуясь случаем, хотели бы еще раз поблагодарить все кинотеатры и кинотеатральные сети, которые вместе с нами поверили в проект и предоставили ему широкую роспись. Фильм продолжает работать уже спустя месяц после старта и показывать наработку, которой пока не могут похвастаться многие конкурентные релизы.

Что служило для вас маркером того, что третий УЖАСАЮЩИЙ будет столь успешным? Какие есть у подобных проектов индикаторы, свидетельствующие о резком росте интереса аудитории?

Для нас таким маркером выступило ожидание фильма в социальных сетях и на «Кинопоиске». Мы видели большой интерес аудитории к третьей части, который рос с каждым днем. Ролики и мемы с клоуном Артом стали вирусными. На «Кинопоиске» число ожидающих фильм пользователей составляло внушительные для жанра 10 тысяч человек, а незадолго до премьеры оно резко увеличилось и опередило многие студийные блокбастеры. Когда проект вошел в топ-10 в рейтинге ожидания среди всех релизов, стало понятно, что он станет большим хитом.

Какие новые возможности для вас как дистрибьютора открывает сложившаяся ситуация? Как в целом кейс УЖАСАЮЩЕГО повлияет на вашу дальнейшую стратегию? Будете ли вы в дальнейшем искать похожие хоррор-франшизы, обладающие в перспективе культовым потенциалом? Легко ли вообще найти на рынке что-то подобное?

Мы предпочитаем не торопиться и тщательно выбирать проекты. При этом, конечно, продолжаем искать большие хиты. На 2025 год у нас уже закуплен внушительный пакет фильмов, в том числе самый сильный за всю историю компании пакет хорроров с высокими рейтингами IMDb и потенциально большими международными сборами. В нем, безусловно, есть фильмы с потенциалом франшиз, которые могут стать культовыми и приблизиться к успеху УЖАСАЮЩЕГО. К примеру, на AFM мы приобрели проект одной из крупнейших южнокорейских компаний Content Panda DARK NUNS и, наверное, фильм с самой высокой asking price. Это сиквел культового фильма THE PRIESTS, собравшего в мире 36,6 миллиона долларов. К слову, этот релиз также в нашем пакете и мы будем делать его перевыпуск. Я смотрел картину целиком и могу уверенно сказать, что это один из самых крепких и страшных фильмов про экзорцизм, которые я видел и который можно сравнить с самыми выдающимися шедеврами, в том числе такими, как ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ. Бюджет на ремейк и состав создателей фильма обещают большой международный прокат.

Изучали ли вы похожие кейсы коллег? Что из них почерпнули? В целом маркетинг каких еще фильмов в последнее время вас впечатлил? Что из опыта коллег вам хотелось бы применить?

Разумеется, мы обращаем внимание на успешные кейсы коллег, перенимаем их опыт и учимся у них. Нас впечатлили сборы и очень креативные маркетинговые решения зарубежной кампании СОБИРАТЕЛЯ ДУШ, «сарафан» и феноменально долгий прокат СУБСТАНЦИИ, результаты азиатских хорроров. Пользуясь случаем, поздравляем коллег с большим успехом их релизов. Хочу заметить, что результат многих фильмов, в том числе хорроров, стал менее предсказуемым. Вообще, на мой взгляд, наступает время независимого кино, которое имеет все шансы удивить зрителя: он омолодился и ищет нестандартных впечатлений.

По-вашему, как извлечь из данного кейса максимальную пользу? Грубо говоря, как теперь World Pictures остаться на новом уровне сборов?

Самое главное – не стремиться закупать самые дорогие и самые очевидные для рынка проекты. Как показал этот год, наилучший результат продемонстрировали фильмы, которые не были очевидными хитами на стадии закупок. Чтобы остаться на новом уровне сборов, мы продолжаем исследовать тенденции изменения вкусов аудитории, причем не только кинотеатральной, но и из других популярных у молодежи областей, и использовать оригинальные маркетинговые ходы (вирусные видеорилсы, неожиданный мерч для розыгрышей, коллаборацию с некинотеатральными, но емкими по аудитории ресурсами и другое). Безусловно, больше закупаем высококачественного кино. Оно всегда дает больший простор для применения изобретательных креативных решений. В этом мы видим потенциал.

Какие другие проекты в вашем пакете также удивили вас, а какие выступили ниже ожиданий? И что бы вы сделали по-другому, может быть, при их релизе?

Нам нравится, что все больше и больше проектов оправдывают наши ожидания. Это мы видим по росписи, наработке на сеанс и, безусловно, по сборам. В нашем пакете стало больше высококачественного коммерческого кино. Мы усиливаем креативы и маркетинг и ищем новые и нестандартные решения. Часть из них мы вложили в маркетинговую кампанию УЖАСАЮЩЕГО 3. Некоторые решения вытекали из зарубежного опыта или из нашего объяснения успеха СОБИРАТЕЛЯ ДУШ и других картин, удививших рынок в 2024-м, часть идей принадлежит нашему собственному авторству. В целом за всем стоит очень креативная командная работа.

Наблюдаете ли вы сейчас повышенный спрос на хорроры на рынке? Как в целом сегодня в прокате ощущает себя кино 18+?

В настоящий момент интерес к хоррорам у молодежной аудитории стремительно растет. Для зрителя хорроры – своего рода аттракцион, и кинотеатры – лучшее для этого место. Молодежь ходит в кино не столько бояться, сколько получать сильные эмоции. Безусловно, в 2025-2026 годах зритель станет более избирательным к жанру, поэтому будет работать прежде всего новый, качественный и максимально креативный контент. По результатам в прокате мы видим, что на кино 18+ есть большой спрос.

Что вы думаете о потенциале российского кинопроизводства в жанрах фантастики и ужасов? Планируете ли прокатывать или инвестировать в такой контент?

Потенциал у российского кинопроизводства в жанровом кино, безусловно, есть. В целом оно стремительно растет в качестве и сейчас нередко способно конкурировать с некоторыми крупными американскими и европейскими релизами. При этом есть ощущение, что хорроры – недостаточно исследованный жанр для российских производителей. Но интерес к нему скорее всего будет повышаться. Продюсирование – не совсем наша история, но с качественными российскими проектами мы бы с удовольствием поработали.

Каков ваш эстимейт на следующий ваш крупный проект, байопик ВЕЛИКАЯ? Из каких факторов он складывается?

Прежде всего мы хотели бы отметить, что ВЕЛИКАЯ – это большое голливудское кино, которое уже собрало в мировом прокате около 20 миллионов долларов. Невероятно пронзительная история Ли Миллер в исполнении блестящей Кейт Уинслет, которая имеет все шансы номинироваться на «Оскар» за эту роль, наличие в фильме других мировых звезд, таких как Марион Котийяр, Александр Скарсгард, Джош О’Коннор, выдающейся команды создателей, успех в мировом прокате – все это выделяет проект на фоне других релизов этого года. Высокий балл на IMDb, 94 процента зрительского рейтинга на Rotten Tomatoes и положительная реакция зрителей после просмотров говорят о том, что это «сарафанное» кино, которое будет работать в длину. Хочу обратить внимание еще на то, что раньше кино такого уровня наряду с большими блокбастерами выпускали голливудские студии, ушедшие с российского рынка. Блокбастеры остались в пиратском прокате, а вот другого большого кино со звездами первой величины стало категорически мало. Мы видим, что зритель соскучился по фильмам такого уровня. Именно этим мы объясняем сборы МАДАМ КЛИКО, ОДНОЙ ЖИЗНИ и других удачных релизов этого года. Количество звезд и прочие регалии делают ВЕЛИКУЮ уникальным проектом, поэтому у фильма есть все шансы стать ярким событием этого года.

Какой вы видите целевую аудиторию проекта?

Фильм преимущественно ориентирован на женскую аудиторию, но не чужд и мужской, поэтому мы ожидаем в кино пары и компании, а также самую широкую публику всех возрастов: любителей оскаровского, качественного кино, сильных голливудских историй, арт-мейнстримную аудиторию, поклонников и поклонниц потрясающего звездного состава актеров, снявшихся в фильме. У проекта также есть интрига: в чем же все-таки заключается величие самой Ли Миллер, а также исполняющей ее роль Кейт Уинслет? Истории великих людей всегда привлекали внимание широкой киноходящей, в том числе молодежной аудитории.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о рекламной поддержке релиза.

Рекламная поддержка фильма максимально внушительная: мы задействовали охватные ресурсы «Яндекса» (включающие «Кинопоиск», «Яндекс Афишу», «Телепрограмму», «Музыку»), нацеленные на привлечение киноходящей аудитории; большой объем рекламы в Telegram, VK и других социальных сетях; провели фестивальные показы и показы для прессы; зрительские и светские премьеры фильма; привлекли огромную аудиторию блогеров, кинозвезд, которые освещают фильм в своих социальных сетях. Проект выходит при поддержке радио «Монте Карло» и с телевизионными анонсами на каналах РБК, СТС, «Москва 24», «Культура», «Индустрия кино», МУЗ-ТВ. Также мы особо гордимся тем, что удалось организовать интервью с сыном Ли Миллер Энтони Пенроузом и подготовить специальные сюжеты и материалы.

Как для вас прошел AFM?

У нас практически укомплектован 2025 год и частично 2026-й с предыдущих рынков, поэтому на AFM мы искали крупные коммерческие проекты по разумным ценам. Закрыли некоторые из них и заявим, как только финализируем наши договоренности. Хочу поделиться, что наша команда получала поздравления с успехом УЖАСАЮЩЕГО 3 практически от каждого международного продавца и от многих российских дистрибьюторов, что, безусловно, вдохновляет нас и заставляет не останавливаться на достигнутом.

Какие ключевые тенденции на AFM вы заметили? Что нового происходит с ценами на контент на международных Кинорынках?

Цены на фильмы в целом растут у всех продавцов и без всяких на то оснований. Мы к этому привыкли. При этом сейчас уже не каждый российский дистрибьютор готов рисковать в неочевидных проектах. Также новая тенденция AFM – десятикратный рост цен на хорроры и триллеры в целом при увеличении количества достаточно интересных проектов в этих жанрах, с неплохим для них бюджетом и составом создателей. В целом AFM прошел живо и интересно.

Что вы думаете по поводу появления Кинорынка в Торонто? Создает ли он реальную угрозу существованию AFM?

Кинорынок в Торонто пока не может соперничать с AFM, EFM и Каннами. Более того, в этом и прошлом годах мы видим спад интереса к Торонто со стороны сейлзагентов и дистрибьюторов. Спрос есть, а вот предложения недостаточно. Создается ощущение, что производство еще не набрало обороты после ковидных времен. Поэтому скорее Кинорынок в Торонто сам под угрозой.

Чего вы ждете от предстоящего международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»? Будете ли в нем участвовать?

Мы приняли решение сфокусироваться на наших ближайших крупных проектах, а не на пакете в целом. Он весьма внушительный и требует большой работы. Поэтому в последнее время мы часто встречаемся с кинотеатрами и сетями на наших показах и премьерах. В условиях увеличившегося объема выпуска и закупок такую стратегию для себя мы считаем разумной.

Как в целом вы оцениваете итоги работы компании World Pictures в уходящем году? Что оказалось сложнее всего?

Мы очень довольны. Особенно когда другие российские дистрибьюторы и международные продавцы считают наш успех неслучайным, о чем мне неоднократно говорили на AFM. Самое сложное, наверное, – это перевести дыхание, когда ты работаешь на таких скоростях (улыбается).

На какие релизы в своем пакете вы делаете ставку в следующем году?

Делаем ставку на многие из релизов, но скажу о самых ближайших. На постновогодней дате 1 января, где всегда отлично работают ужасы, мы выпускаем СИНИСТЕР: НОВЫЕ ДУШИ, затем, в середине января, – АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ. В нашем пакете есть кассовые хиты многих стран и одни из лучших хоррор-фильмов в мире. Также мы не забываем о семейной аудитории и любителях комедий, для которых в ближайшее время заявим ряд релизов.

Расскажите, пожалуйста, в целом о задачах, которые вы ставите перед собой на ближайший год.

Если кратко, то наша задача – в еще большей степени сконцентрироваться на приобретении качественного коммерческого контента, привезти ряд хитов мирового уровня и не потерять при этом голову в закупках. Планируем рисковать, фантазировать, находить новые решения и зарабатывать на этом деньги (улыбается).

Фото: пресс-служба World Pictures