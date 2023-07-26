Эксперты российской киноиндустрии о забастовке в Голливуде: Алексей Агеев

Комментирует основатель агентства талантов PlusSeven

Мы попросили экспертов отрасли – продюсеров, сценаристов, прокатчиков – рассказать об их восприятии забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, а также предположить, как конфликт может отразиться на российской киноиндустрии. На вопросы отвечает основатель агентства талантов PlusSeven Алексей Агеев.

Что вы думаете о забастовке сценаристов и актеров в Голливуде? Какие последствия она окажет глобально на международный рынок контента?

На мой взгляд, в этом конфликте правы профсоюзы, так как они борются за права людей, а студии – за размер своей прибыли, поэтому тут все достаточно понятно. До появления стриминговых сервисов существовала четкая система распределения так называемой отложенной прибыли для первого состава съемочных групп – авторов сценария, продюсеров, режиссеров и актеров. Грубо говоря, каждый раз, когда студия Warner Bros. продавала права на показ сериала «Друзья» кабельному каналу в Алабаме, существенная часть прибыли уходила создателям сериала, ведь если бы не их вклад в создание проекта, то у студии вообще бы не было никакой прибыли. Сейчас все изменилось – студия Warner Bros. продает права на сериал «Друзья» своей стриминговой платформе HBO MAX за условный доллар и перестает продавать права другим бродкастерам. И все люди, которые не могут заснуть без просмотра сериала «Друзья», теперь вынуждены покупать себе подписку на HBO MAX. Только есть нюанс: с этих денег стример не делится роялти с создателями, так как невозможно понять, была ли куплена подписка, чтобы смотреть сериал «Друзья» или что-то другое. И вот с этим и борются профсоюзы в Голливуде. Понятно, что есть еще миллион других моментов, но это один из основных пунктов, который касается как писателей, так и актеров.

Как вам кажется, развитие искусственного интеллекта действительно представляет угрозу Голливуду?

То, что предлагает AMPTP, граничит с абсурдом. Студии говорят, что хотят иметь право отсканировать изображение любого актера второго плана и в дальнейшем использовать его образ во всех спин-оффах, сиквелах и приквелах этого проекта, заплатив артисту только за один съемочный день (тот самый, в рамках которого они отсканировали его образ) – и все! Больше никаких выплат – и это, конечно, за гранью добра и зла. Если кому-то интересно, то более подробно посмотреть, что из этого может получиться, можно в эпизоде Joan is Awful нового сезона сериала «Черное зеркало».

Как вы относитесь к требованию актеров ограничить практику самопроб, помогавшую многим российским артистам попасть в зарубежные проекты?

Насколько я понимаю, требуют ограничить не саму практику самопроб, а их хронометраж, что вполне логично. А так самопробы – это действенный инструмент, который, конечно, должен существовать.

Каковы ваши прогнозы на дальнейшее развитие ситуации?

В лучшем случае все закончится в сентябре, в худшем – в декабре.

Как, на ваш взгляд, забастовка сценаристов и актеров повлияет на российский рынок кинопроката?

Не думаю, что это как-то может повлиять, по крайней мере, не в ближайшие пару лет. Ведь так называемый шаг производства кинофильмов – это примерно два года, то есть эффект от того, что в этом году ничего не будет снято, мы сможем почувствовать только в 2025-м, так как в 2024-м начнут выходить проекты, которые были сняты в 2022 и 2023 годах.

Возможна ли такая забастовка вообще в России, как вы думаете?

В России такое невозможно, так как профильные профсоюзы присутствуют только на бумаге и никто толком не борется за права творческих единиц. В нашем агентстве мы стараемся делать так, чтобы сценаристы и режиссеры получали как минимум 5 процентов от чистой прибыли фильма, в создании которого они принимали участие. Российские продюсеры делятся примерно поровну между теми, кто понимает, что успех фильма – это не только их заслуга, а коллективное достижение, и теми, кто говорит «с какого перепуга я должен с кем-то чем-то делиться, они же зарплату получали и вообще все риски на мне как на продюсере». На это мы отвечаем, что говорим о проценте исключительно с чистой прибыли, а не с гросс-выручки, то есть после того, как все риски для продюсера уже закончились. Думаю, нужно, чтобы в нашей стране в принципе появилась практика отложенного дохода, профсоюзные организации и прочее, и уже только после этого можно о чем-то таком говорить.