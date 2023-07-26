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Эксперты российской киноиндустрии о забастовке в Голливуде: Дмитрий Колесов

Автор: Рая Башинская, Никита Никитин

26 июля 2023

Комментирует  директор департамента новых технологий компании J'son and Partners

Мы попросили экспертов отрасли – продюсеров, сценаристов, прокатчиков – рассказать об их восприятии забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, а также предположить, как конфликт может отразиться на российской киноиндустрии. Комментирует  директор департамента новых технологий компании J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов. 

 

Как вам кажется, развитие искусственного интеллекта действительно представляет угрозу Голливуду?

Искусственный интеллект – это, безусловно, угроза, и сценаристы просто первыми забили тревогу в этом направлении. Как известно, давно готовы машины на автопилоте, но их не используют, потому что в случае чего-то плохого не будет понятно, кто виноват. То есть юридическая неясность в этом вопросе тормозит прогресс. Пока здесь не найдены правильные ответы на очень многие вопросы. Кто несет основную ответственность в случае аварии – производитель авто, владелец авто или поставщик программного обеспечения для автопилота? С искусственным интеллектом все то же самое. Если ChatGPT напишет сценарий – кому получившееся произведение будет принадлежать? И кто сможет извлекать из него прибыль? Сценаристы просто первыми решили привлечь внимание своих работодателей к назревающей проблеме.

Фото: пресс-служба J'son and Partners Consulting

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