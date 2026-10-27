Тина Канделаки: «Нам необходимо пробовать разные визуальные миры и учиться работать в ситуации, когда одновременно выходят три или четыре сказки»

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», директор телеканала ТНТ, а также продюсер картин Тина Канделаки подвела итоги первого уикенда своих проектов

В четвертый октябрьский уикенд в прокате снова встретилось несколько сказочных блокбастеров – ЧУДО-ЮДО, СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ и МОРОЗКО. Но повторить выдающиеся результаты прошлогодней «октябрьской битвы» в этот раз, к сожалению, не удалось, а лидерство осталось за приключенческим экшном БИТВА МОТОРОВ. Телеканал ТНТ принимал участие в создании двух новинок этого уикенда – СКАЗКИ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ и МОРОЗКО. Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», директор телеканала ТНТ, а также продюсер картин Тина Канделаки подвела итоги первого уикенда своих проектов и оценила перспективы «новогодней битвы», в которой два фильма ТНТ вновь будут конкурировать с другими сказочными тяжеловесами.

В минувший уикенд в прокате стартовали сразу две картины, которые вы поддерживаете. Как вы оцениваете результаты СКАЗКИ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ и МОРОЗКО? Оказались ли стартовые показатели такими, как вы ожидали?

Каждый раз, когда выпускаешь картину в прокат, понимаешь: есть прогноз и есть масса других факторов, которые влияют на финальный результат. СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ идет достаточно уверенно. Думаю, тот результат, на который мы рассчитывали вместе с сопродюсерами, будет достигнут. С МОРОЗКО ситуация сложнее. На мой взгляд, ключевая проблема в том, что фильм вышел раньше, чем наступила зима. За окном прекрасная теплая осень, а в картине – зима, сказка, практически Новый год. Думаю, наша продюсерская ошибка заключается в том, что мы выпустили проект раньше, чем следовало. Теперь работаем с тем, что есть. На втором и третьем уикендах будем активнее побуждать зрителей идти в кино, искать дополнительные возможности для продвижения. В любом случае будем добиваться максимального результата.

Как вы считаете, почему не удалось повторить результат прошлогодней «октябрьской битвы», когда две фэнтези-картины, рассчитанные на семейную аудиторию, на старте заработали одновременно свыше 300 миллионов рублей? Дело в недостаточно охватной рекламной кампании? Зритель действительно устал от сказочного жанра? Или три фэнтези-проекта все-таки забрали друг у друга аудиторию?

Во-первых, сейчас конкурируют три картины. Во-вторых, даже с учетом того, что я сказала про дату выхода МОРОЗКО, фильм все равно забирает часть аудитории. И в целом релизов в прокате очень много. При этом я не считаю, что зритель устал от сказочного жанра. Он с удовольствием смотрит сказки, если это качественное кино, которое точно попадает в его ожидания. Другое дело – насколько хорошо зритель знает конкретную историю. Мы обсуждали это с братьями Андреасян: СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ – очень сильный бренд для моего поколения. Мы знаем эту историю, помним советскую экранизацию, я сама привожу ее в пример на лекциях. Но для сегодняшней молодой аудитории это не такой очевидный бренд с огромной базой поклонников. На мой взгляд, и у ЧУДА-ЮДА она не настолько велика, как у САЛТАНА или других сказок Пушкина.

Когда одновременно выходит несколько сказок, у первоисточников нет сопоставимой узнаваемости, а визуальные решения в чем-то экспериментальные, это влияет на результаты всех участников. Для продюсера важно сделать выводы и двигаться дальше. Нам необходимо пробовать разные визуальные миры, учиться работать в ситуации, когда одновременно выходят три или четыре сказки. Мы, российские продюсеры, работаем в своих реалиях. Все нарастили производственные мощности, увеличили количество проектов. Мы никуда друг от друга не денемся, поэтому должны научиться конкурировать. Для кого-то серьезные издержки в этой борьбе могут стать причиной больше не возвращаться к сказочному жанру. Ведь доходы продюсерской группы должны позволять покрывать и возможные убытки.

Мы с братьями Андреасян не боимся в чем-то проигрывать: наши доходы позволяют продолжать работу и делать следующие картины. Я уверена, что проекты, которые мы планируем дальше, перекроют возможные потери. Когда производишь десять фильмов, невозможно рассчитывать, что «выстрелят» все десять. Для команды Влада Ряшина ситуация с МОРОЗКО, судя по стартовым результатам, – серьезное испытание. Но детские каникулы только начинаются. Мы вошли в этот проект вместе и будем идти до конца, чтобы добиться для картины максимально возможного результата.

Как концептуально были разведены кампании СКАЗКИ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ и МОРОЗКО: на что делали упор в одной кампании, а на что – в другой? Как стилистика картин повлияла на кампании?

Кампания СКАЗКИ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ началась раньше. Команда «Атмосферы Кино» во главе с Николаем Борунковым, продюсерская команда братьев Андреасян и наша команда заранее спланировали телевизионную поддержку. Все шло с хорошим запасом по времени. Ожидания от картины были высокими, и пока она достаточно ровно идет по кассе. В случае с МОРОЗКО мы сделали ставку на нового героя – Снежика. Представляли его как своего рода зимнего Колобка. Но, повторюсь, знакомить зрителя с новым зимним героем теплой осенью оказалось непросто.

Будем продолжать кампанию: планируем акцию с подарками – шубами, будем делать смешные ролики с МОРОЗКО. Если подключатся мои активные поклонники, которые, я считаю, уже стали настоящими амбассадорами наших фильмов, глядишь, кому-нибудь еще и автомобиль подарим. Я вхожу во вкус. Кто-то же должен перенять эстафету у Леонида Якубовича и начать всем дарить подарки! Мне это нравится. Думаю, такой подход может оказаться интересным маркетинговым ходом и в кино.

Был ли упор на то, что у обеих сказок есть сильные «старшие братья» в виде советских картин? Был ли расчет на аудиторию, для которой советские фильмы являются сказками детства? Что для нее закладывалось в фильмах и в промокампании?

Конечно, мы учитывали эту связь. Советская СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ – великолепная картина, а МОРОЗКО вообще была моей любимой сказкой. Но перенести ту стилистику в современное кино буквально невозможно. Вопрос в том, какой мир зритель ожидает увидеть и насколько точно ты это ожидание чувствуешь. С братьями Андреасян мы стараемся максимально точно воплощать знакомые зрителю миры. Это работает в САЛТАНЕ, в ПРОСТОКВАШИНО. В выходные мой сын впервые посмотрел советский мультфильм «Простоквашино» – сел и досмотрел от начала до конца. Почему? Там есть ощущение безопасности, простые, но очень талантливо написанные диалоги. Нет бесконечного экшна, непрерывно мелькающей картинки. Мой ребенок не воспитан на телефоне, и для него это оказалось увлекательным погружением в мир, где можно понять, что такое хорошо и что такое плохо. Мы выяснили, что без друзей плохо, а с друзьями хорошо, что нужно приходить друг другу на помощь, что родители всегда найдут своего ребенка. Теперь мы с ним ждем УМКУ. Это первый фильм, который я разрешу ему посмотреть. В таких проектах, как УМКА и ПРОСТОКВАШИНО, для меня принципиально важно сохранять советскую эстетику. Мы это делаем и будем продолжать делать.

В МОРОЗКО попробовали придумать новый мир. Насколько удачно – покажет результат. Но я считаю, что если бы мы подключились еще на стадии сценария, многое можно было бы сделать лучше. И это важный момент для продюсеров, которые приходят к нам сотрудничать: мы видим всю линейку – и свои проекты, и то, что делают другие команды. Понимаем, насколько должны различаться миры картин, которые могут одновременно оказаться в прокате. Мир МОРОЗКО был придуман до нашего участия, мы добавили в него только Снежика. Тем не менее я считаю этот эксперимент правильным. В том числе с точки зрения подготовки к маркетинговой кампании «новогодней битвы».

По такому же формату в «новогодней битве» одновременно встретятся две ваши картины: УМКА и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ с ЧЕБУРАШКОЙ 3 и ХОТТАБЫЧЕМ. Хватит ли емкости новогодних праздников на четыре сказочных блокбастера, как вы считаете?

Вы знаете, нам хватит. Приведу конкретный пример: продвижение УМКИ и ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА на телеканалах холдинга «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» началось еще 1 июня. Уже тогда в эфир вышли ролики. Все, что мы делаем дальше, последовательно усиливает интерес к этим картинам: презентация ТНТ, новый ролик УМКИ, патронаж над медведями в зоопарках или появление собак в студии Павла Воли. До новогоднего проката мы будем постоянно создавать поводы, связанные с этими фильмами. У обеих картин будет беспрецедентная маркетинговая кампания. Некоторые проекты внутри нее мы разрабатывали полгода, затем занимались их воплощением. Поэтому за наши два фильма я спокойна. До них выйдет ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО, и это тоже важная часть работы: прокат картины позволит дополнительно поддержать продвижение УМКИ и ВОЛШЕБНИКА. Мы выстраиваем эту кампанию заранее и последовательно.

Поздравляем вас с выдающейся стойкостью БИТВЫ МОТОРОВ! На третьей неделе проката картина работает на «сарафане» или вы поддерживаете проект рекламой?

Спасибо! Приведу пример того, как зрительская поддержка соединяется с нашей работой по продвижению. Я подарила автомобиль самой активной зрительнице БИТВЫ МОТОРОВ, которая действительно привела на фильм сотни людей. Она заслужила этот подарок. Для меня такие зрители – настоящие амбассадоры кино. И мне нравится поддерживать их инициативу: человек не просто посмотрел картину, а увлек ею других.

Фото: пресс-служба ГПМ РТВ