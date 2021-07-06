Оксана Михеева: «Наша миссия – сохранить баланс между "народностью" и профессиональной направленностью фестиваля»

С 9 по 23 июля 2021 года в Нижнем Новгороде пройдет уже пятый фестиваль нового российского кино «Горький fest». За четыре года в конкурсной программе молодого смотра показали 94 полнометражных и короткометражных фильма, более 60 работ поучаствовали во внеконкурсной программе. События фестиваля ежегодно привлекают свыше 30 тысяч зрителей. «Горький fest» проводится продюсерским центром «Люксар» при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода. БК поговорил с режиссером, сценаристом и генеральным продюсером фестиваля Оксаной Михеевой об особенностях предстоящего смотра.

Расскажите, пожалуйста, про фестиваль этого года. Чем он будет отличаться от предшественников?

Предстоящий фестиваль будет юбилейным, пятым, и пройдет в год 800-летия Нижнего Новгорода. И на этом, конечно, будет сделан акцент. Я сама родом из Нижнего. Закончив местное театральное училище, я была вынуждена уехать в Москву для поиска работы, так как в родном городе киноиндустрия пребывала в зачаточном состоянии. Когда мы создавали фестиваль, то делали его не ради «движухи», а для стимулирования развития локальной киноиндустрии, превращения Нижегородской области в мощный креативный кинематографический кластер. Хочется выращивать специалистов прямо на месте, создавать возможности для авторов, чтобы никому не приходилось уезжать в Москву или Питер. И вот на пятый год проведения фестиваля нам наконец удалось сделать акцент на нижегородских кинематографистах. Пятый «Горький fest» продлится две недели, и в первую из них будут проходить занятия в киношколе «Горький film». Костяк преподавателей составлен из моих коллег, тьюторов, интересных кинематографистов, которые будут как непосредственно работать с будущими авторами, желающими снять свой фильм, так и с теми, кому просто любопытны различные аспекты кинопроизводства. Еще одно нововведение – специальный питчинг. В нем смогут принять участие только нижегородские кинематографисты. Призовой фонд питчинга – 3 миллиона рублей. За первое место полагается полтора миллиона, миллион за второе и полмиллиона за третье. Предлагаемая тема короткометражных работ – «Влюбиться в Нижний».

Как киношкола пересекается с питчингом короткометражек?

Киношкола пройдет с 9 по 15 июля, 16-го числа нас ждет официальное открытие, а питчинг состоится 22 июля, то есть под самый финал фестиваля. Это две параллельные истории, но это не означает, что они никак не пересекаются. Участники питчинга могут прийти на занятия в «Горький film», а студенты киношколы – подать заявку на питчинг, если она будет конкурентоспособной. Оценивать заявки будут специально приглашенные специалисты – глава фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, режиссер Резо Гигинеишвили, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович и другие эксперты из мира кино. Организация киношколы и проведение питчинга – логичные этапы в ходе выполнения нашей миссии по превращению Нижегородской области в кинематографический регион. Это наша мечта, наконец претворенная в реальность.

Можете ли вы раскрыть первую конкретику конкурсных программ или объявить кого-нибудь из жюри фестиваля?

Программу, состав жюри и дополнительные фестивальные активности мы объявили 29 июня на специальном брифинге в информационном агентстве ТАСС. В этом году в честь юбилея у фестиваля появятся пять необычных площадок, на которых кино до нас не смотрели и не показывали. Что касается конкурсной программы, то у нас один блок, в котором на равных условиях соревнуются все форматы и жанры, он называется «Встряска» (в честь малоизвестного произведения Горького). В одном «забеге» встречаются и полные метры, и короткометражки, и веб-сериалы, и документальные фильмы. Получается своеобразный и крайне эклектичный срез талантливых работ за прошедший год. На нашем фестивале может победить как вполне престижное арт-кино, как в свое время было с картиной Алексея Федорченко, так и молодой студент со своей новой полупрофессиональной, но талантливой работой.

Не планируете ли вы менять время проведения фестиваля? Ранее вы перехватывали что-нибудь из конкурса «Кинотавра». Но что, если он окончательно переедет на осень? Как это повлияет на формирование программы и отбор проектов?

Пока «Кинотавр» проходил в июне, мы действительно получали некоторые фильмы после него. Но вот уже второй год «Кинотавр» проводится в сентябре. Признаться, мы немного по этому поводу переживали, так как основное правило больших фестивалей – право премьерного показа. Но количество присылаемых нам заявок говорит о том, что у нас уже есть своя аудитория. В прошлом году, несмотря на все карантинные сложности, было собрано более 400 заявок, в этом году у нас очень красивая цифра – 333 заявки. Надеемся, что в следующем сезоне нам удастся вернуться к привычной цифре в 400–500 фильмов. Так что свой летний слот мы считаем крайне удачным, и в юбилейный год тем более не хотим ничего менять.

В прошлом году «Горький fest» стал первым офлайновым смотром после локдауна. Как вы оцениваете этот опыт?

На удивление – крайне положительно. Это было испытание, которое требовалось пройти, и нам это удалось. Фестиваль прошел без эксцессов, практически идеально. Мы даже шутили, что нам звонили из Роспотребнадзора и просили лишний билетик. У нас подобралась достойная конкурсная программа, даже получилось организовать три больших премьерных внеконкурсных показа. Людям явно требовался глоток свежего воздуха в разгар локдауна – в том числе и самим государственным структурам. Даже тени сомнений, что мы напрасно проводим фестиваль, не возникало. Новый опыт был в том, что к непосредственной организации крупного мероприятия добавилась необходимость все согласовывать. Усиленные меры санитарной безопасности и охраны, конкретное количество зрителей – все это приходилось согласовывать с Роспотребнадзором и другими регулирующими органами. Это удвоило нагрузку, но теперь у нас есть такой опыт, который, к сожалению, пригодится и в этом году, учитывая последние события.

Какие будут предприняты меры по обеспечению безопасности зрителей в связи с пандемией?

Недавно вышел указ губернатора Нижегородской области о необходимости прохождения участником массовых мероприятий ПЦР-теста или получения паспорта о наличии прививки. Будем оглядываться на опыт коллег, у нас есть примерно месяц, чтобы внедрить все эти меры.

И все же как потенциальное закрытие нижегородских кинотеатров может повлиять на подготовку к фестивалю? Значит ли это, что на фестиваль будут допущены только гости с паспортом вакцинации?

Закрытие коммерческих площадок нас никак не затрагивает. Мы сотрудничаем с муниципальными кинотеатрами и площадками на открытом воздухе, в том числе не предназначенными напрямую для показа и просмотра кино, в частности, стадионами и набережными. Что касается паспортов вакцинации, то, повторюсь, пока ничего не понятно, ситуация меняется, как видите, буквально каждый день, поэтому будем реагировать на новые вызовы в режиме реального времени. Не следовать постановлениям губернатора или рекомендациям Роспотребнадзора мы не можем. Будем надеяться, дальше ситуация станет только улучшаться.

Не будет ли подготовка к празднованию 800-летия города мешать участникам фестиваля?

На «Горький fest» это никак не отразится. Когда мы согласовывали даты проведения, правительство Нижегородской области нас заверило, что объекты, которые требуются для проведения фестиваля, будут непременно готовы в срок. Конкретный пример: неделю назад на месте, где обычно лежит красная дорожка в честь открытия, было все перерыто, но уже сейчас там полностью благоустроенная пешеходная зона. Да, что-то не будет готово в самом городе, дедлайн по его благоустройству в честь 800-летия – 1 августа, но наших локаций это не коснется.

Верно ли называть «Горький fest» региональным фестивалем с федеральными амбициями?

Региональным фестивалем «Горький fest» назвать можно, но я не готова с этим согласиться. Я считаю наше мероприятие общенациональным фестивалем нового российского кино. «Горький fest» проводит очень сильная московская команда при всесторонней поддержке регионального правительства. Нижегородской области отдельное спасибо за помощь – поверьте, это не протокольные слова. Без этой поддержки мы смогли бы организовать и проводить фестиваль, но он оставался бы узкопрофессиональной индустриальной историей. А благодаря взаимодействию с властями у нас получается сделать праздник кино общегородского масштаба. Город в дни смотра всецело наполнен кинематографом, люди повсюду с удовольствием смотрят кино. Наша миссия – сохранить баланс между «народностью» и профессиональной направленностью фестиваля. Поэтому, с одной стороны, нами анонсированы киношкола и питчинг. С другой – более чем на тридцати площадках по всему городу люди смогут смотреть кино и общаться с настоящими кинематографистами. Причем конкурсная программа будет демонстрироваться несколько раз, чтобы все желающие успели ее посмотреть. Ранее мы переживали, поймут ли зрители сложные авторские картины. Но сомнения развеиваются, когда наблюдаешь, насколько охотно самые простые люди разговаривают с приглашенными режиссерами, не отпуская их на протяжении полутора часов. Так было, например, с Лешей Германом, Васей Сигаревым или Николаем Досталем. Люди начинают воспринимать сложный кинематограф по-другому. Это помогает приучать их к разному кино.

Вы конкурируете с фестивалями из других регионов?

Мы не чувствуем никакой конкуренции. Наоборот, стараемся поддерживать высокие стандарты профессиональной этики. Когда мы выбирали даты самого первого «Горький fest», то смотрели, простите за нескромность, и когда Канны проходят, потому что часть коллег отправляется именно туда. Я по своему опыту помню, как меня с моей режиссерской работой в один момент пригласили два разных фестиваля в две совершенно разные точки нашей необъятной Родины, и мне пришлось выбирать, куда именно ехать. Нашему продюсерскому центру «Люксар» нередко предлагают организовать фестиваль в каком-нибудь из регионов, но мы отказываемся, чтобы не создавать конкурирующее мероприятие другому фестивалю, который проводят коллеги.

Как обстоят дела с привлечением съемок в Нижегородскую область? Что вы можете рассказать о Нижегородской кинокомиссии?

Нижегородская кинокомиссия уже создана, я вхожу в ее состав. Полноценных заседаний пока не проводилось, но рибейты скоро начнут работать. Впрочем, и без них в Нижнем Новгороде активно снимают. Как вы наверняка знаете, Алексей Нужный снял здесь уже два фильма, проводились съемки двух сезонов сериала «Метод» и так далее. Так что различные съемки развернуты тут полным ходом. Когда слышишь от коллег про разнообразие архитектуры Нижнего, про богатство локаций в области, про желание здесь снимать, понимаешь, что усилия по привлечению внимания к региону были не напрасны.

06.07.2021 Автор: Виолетта Палий