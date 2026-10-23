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Касса четверга: «Битва моторов» остается впереди всех

Автор: БК
23 октября 2026

Три семейных проекта идут следом

Лидером чарта в четверг остался ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP), освоивший 16,3 млн рублей. Отечественная лента с Юрой Борисовым и Иваном Янковским претендует на 140 млн рублей за период с четверга по воскресенье. 

Вторым к финишу в четверг пришло ЧУДО-ЮДО (NMG). Сказка с участием Сергея Безрукова и Виктории Исаковой собрала 9,3 млн рублей и к концу уикенда должна освоить до 120 млн рублей.

Городское фэнтези СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK) предварительно заработало 7,8 млн рублей. К вечеру воскресенья лента может собрать 110 млн рублей.

Сказка МОРОЗКО (CP) освоила за четверг 7,6 млн рублей. За четыре дня проката новинка должна набрать 100 млн рублей. 

Зарубежный хоррор ЦИКЛ ЗВЕРЯ (VLG) заработал 3 млн рублей. По итогам уикенда картина может рассчитывать примерно на 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

Предварительные сборы за четверг 22.10.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 22.10.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 22.10.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 БИТВА МОТОРОВ
 CP 3 -(1124) 16 300 000$198 853 -25,9% 638 900 000$7 474 263 140 000 000 $1 707 942
2 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ
Street Fighter		 - 1 -(1) 9 740 444$118 829 - 9 740 444$118 829 -
3 ЧУДО-ЮДО
 NMG 1 -(2150) 9 274 175$113 141 - 10 272 909$125 325 120 000 000 $1 463 950
4 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
 AK 1 -(2178) 7 820 706$95 409 - 7 820 706$95 409 110 000 000 $1 341 954
5 МОРОЗКО
 CP 1 -(1474) 7 600 000$92 717 - 7 600 000$92 717 100 000 000 $1 219 959
6 РУКИ ВВЕРХ! 2
 AK 2 -(2207) 5 202 146$63 464 -56,9% 110 938 079$1 321 478 35 000 000 $426 985
7 ЦИКЛ ЗВЕРЯ
The Cycle		 VLG 1 -(622) 3 011 859$36 743 - 3 054 099$37 259 15 000 000 $182 994
8 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: New Moon		 KAP 3 -(341) 2 858 866$34 877 -52,9% 170 082 416$1 989 733 19 000 000 $231 792
9 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
 CP 5 -(365) 2 400 000$29 279 -42,9% 446 700 000$5 292 654 20 000 000 $243 992
10 ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint		 CAO 5 -(231) 1 863 167$22 730 -43,4% 316 550 144$3 750 594 14 000 000 $170 794
11 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
 NMG 4 -(580) 1 445 172$17 630 -42,3% 266 882 059$3 193 897 -
12 СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА
 SMKT 1 -(91) 878 950$10 723 - 878 950$10 723 -
13 ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ
The Curse		 KNLG 1 -(163) 799 301$9 751 - 799 301$9 751 -
14 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
 NKI 4 -(209) 530 081$6 467 -69,1% 2 027 822 624$24 267 863 -
15 РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
 NKI 5 -(94) 519 240$6 335 -50,2% 114 663 360$1 358 571 -
16 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight		 KAP 6 -(60) 497 490$6 069 -48,0% 429 825 568$5 106 636 -
17 ПРАНКЕР
 CIPA 1 -(94) 427 979$5 221 - 771 892$9 417 -
18 ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА
Weight		 PRD 2 -(94) 362 960$4 428 -67,0% 9 935 286$118 348 -
19 ПОДВОДНАЯ БРАТВА. НА СТРАЖЕ РИФА
The Last Whale Singer		 NKI 2 -(198) 312 627$3 814 -60,1% 16 715 252$199 110 -
20 Я ПРИДУ
 SMKT 3 -(32) 271 060$3 307 -15,4% 5 443 503$63 682 -
21 ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ ПЕТРА МАМОНОВА
 VRT 1 -(41) 250 798$3 060 - 1 307 478$15 951 -
ИТОГО ТОП-21:
72 367 021 $882 848
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.97 руб.

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МОРОЗКО (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ / The Curse (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРАНКЕР (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
УЛИЧНЫЙ БОЕЦ / Street Fighter (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЦИКЛ ЗВЕРЯ / The Cycle (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ ПЕТРА МАМОНОВА (VRT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧУДО-ЮДО (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCIPACinema Park Distribution
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KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPRDПарадиз
SMKTСамокатVLGВольга
VRTVereteno
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Прогноз
Сборов за уикенд 22–25.10
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 140 000 000
БИТВА МОТОРОВ 120 000 000
ЧУДО-ЮДО 110 000 000
МОРОЗКО 90 000 000
РУКИ ВВЕРХ! 2 44 000 000
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИС… 30 000 000
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ.… 22 000 000
ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА 20 000 000
ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА 20 000 000
ЦИКЛ ЗВЕРЯ 14 000 000