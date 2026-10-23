Касса четверга: «Битва моторов» остается впереди всех
Три семейных проекта идут следом
Лидером чарта в четверг остался ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP), освоивший 16,3 млн рублей. Отечественная лента с Юрой Борисовым и Иваном Янковским претендует на 140 млн рублей за период с четверга по воскресенье.
Вторым к финишу в четверг пришло ЧУДО-ЮДО (NMG). Сказка с участием Сергея Безрукова и Виктории Исаковой собрала 9,3 млн рублей и к концу уикенда должна освоить до 120 млн рублей.
Городское фэнтези СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK) предварительно заработало 7,8 млн рублей. К вечеру воскресенья лента может собрать 110 млн рублей.
Сказка МОРОЗКО (CP) освоила за четверг 7,6 млн рублей. За четыре дня проката новинка должна набрать 100 млн рублей.
Зарубежный хоррор ЦИКЛ ЗВЕРЯ (VLG) заработал 3 млн рублей. По итогам уикенда картина может рассчитывать примерно на 15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ
Предварительные сборы за четверг 22.10.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 22.10.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 22.10.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|3
|-(1124)
|16 300 000$198 853
|-25,9%
|638 900 000$7 474 263
|140 000 000 $1 707 942
|2
|УЛИЧНЫЙ БОЕЦ
Street Fighter
|-
|1
|-(1)
|9 740 444$118 829
|-
|9 740 444$118 829
|-
|3
|ЧУДО-ЮДО
|NMG
|1
|-(2150)
|9 274 175$113 141
|-
|10 272 909$125 325
|120 000 000 $1 463 950
|4
|СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
|AK
|1
|-(2178)
|7 820 706$95 409
|-
|7 820 706$95 409
|110 000 000 $1 341 954
|5
|МОРОЗКО
|CP
|1
|-(1474)
|7 600 000$92 717
|-
|7 600 000$92 717
|100 000 000 $1 219 959
|6
|РУКИ ВВЕРХ! 2
|AK
|2
|-(2207)
|5 202 146$63 464
|-56,9%
|110 938 079$1 321 478
|35 000 000 $426 985
|7
|ЦИКЛ ЗВЕРЯ
The Cycle
|VLG
|1
|-(622)
|3 011 859$36 743
|-
|3 054 099$37 259
|15 000 000 $182 994
|8
|СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: New Moon
|KAP
|3
|-(341)
|2 858 866$34 877
|-52,9%
|170 082 416$1 989 733
|19 000 000 $231 792
|9
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|5
|-(365)
|2 400 000$29 279
|-42,9%
|446 700 000$5 292 654
|20 000 000 $243 992
|10
|ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|5
|-(231)
|1 863 167$22 730
|-43,4%
|316 550 144$3 750 594
|14 000 000 $170 794
|11
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
|NMG
|4
|-(580)
|1 445 172$17 630
|-42,3%
|266 882 059$3 193 897
|-
|12
|СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА
|SMKT
|1
|-(91)
|878 950$10 723
|-
|878 950$10 723
|-
|13
|ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ
The Curse
|KNLG
|1
|-(163)
|799 301$9 751
|-
|799 301$9 751
|-
|14
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|NKI
|4
|-(209)
|530 081$6 467
|-69,1%
|2 027 822 624$24 267 863
|-
|15
|РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
|NKI
|5
|-(94)
|519 240$6 335
|-50,2%
|114 663 360$1 358 571
|-
|16
|СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight
|KAP
|6
|-(60)
|497 490$6 069
|-48,0%
|429 825 568$5 106 636
|-
|17
|ПРАНКЕР
|CIPA
|1
|-(94)
|427 979$5 221
|-
|771 892$9 417
|-
|18
|ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА
Weight
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|2
|-(94)
|362 960$4 428
|-67,0%
|9 935 286$118 348
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|20
|Я ПРИДУ
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|3
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|271 060$3 307
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