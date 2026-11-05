«80 ударов в минуту» вошел в конкурс фестиваля в Испании

Girona Film Festival пройдет с 10 по 14 ноября

Полнометражный режиссерский дебют Григория Калинина продолжает международное шествие по фестивалям – мелодрама 80 УДАРОВ В МИНУТУ вошла в конкурсную программу Girona Film Festival, который пройдет с 10 по 14 ноября.

Один из старейших смотров Испании был основан в 1989 году и на протяжении лет зарекомендовал себя как платформа для поддержки независимого кино с гуманистическими ценностями.

«Для нас большая честь представлять фильм о современной Москве и ее ритме на фестивале в Жироне. Это подтверждение того, что наши истории находят отклик за пределами России», – отметил постановщик.

80 УДАРОВ В МИНУТУ рассказывает о девушке, которая на протяжении долгого времени видит один и тот же повторяющийся сон, где появляется загадочный мужчина. Однажды она случайно узнает, что он реальный человек и решает разыскать его. Главные роли в картине исполнили Алена Долголенко и Дмитрий Ендальцев, а продюсером выступила Сабина Еремеева.

Фото: кадр из фильма 80 УДАРОВ В МИНУТУ