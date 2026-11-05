top banner

«80 ударов в минуту» вошел в конкурс фестиваля в Испании

Автор: БК

5 ноября 2026

Girona Film Festival пройдет с 10 по 14 ноября

Полнометражный режиссерский дебют Григория Калинина продолжает международное шествие по фестивалям – мелодрама 80 УДАРОВ В МИНУТУ вошла в конкурсную программу Girona Film Festival, который пройдет с 10 по 14 ноября.

Один из старейших смотров Испании был основан в 1989 году и на протяжении лет зарекомендовал себя как платформа для поддержки независимого кино с гуманистическими ценностями.

«Для нас большая честь представлять фильм о современной Москве и ее ритме на фестивале в Жироне. Это подтверждение того, что наши истории находят отклик за пределами России», – отметил постановщик.

80 УДАРОВ В МИНУТУ рассказывает о девушке, которая на протяжении долгого времени видит один и тот же повторяющийся сон, где появляется загадочный мужчина. Однажды она случайно узнает, что он реальный человек и решает разыскать его. Главные роли в картине исполнили Алена Долголенко и Дмитрий Ендальцев, а продюсером выступила Сабина Еремеева.

Фото: кадр из фильма 80 УДАРОВ В МИНУТУ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Международная касса: «Одиссея» стала самым успешным международным релизом Universal
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Рождение империи» обошло всех конкурентов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 26 октября по 1 ноября 2026 года
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» уверенно лидирует
Подробнее
От книжных продаж до международных сделок: на «Читке 5.0» обсудили экономику экранизаций
Подробнее
«Сказка еще не закончилась»: на «Читке 5.0» обсудили будущее жанрового кино
Подробнее
На «Читке 5.0» обсудили, какие литературные истории интересны киноиндустрии
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября
Подробнее
Совет директоров «Ленфильма» возглавил Борис Пиотровский
Подробнее
В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Александр I»
Подробнее
Премия «Ника» открыла прием заявок
Подробнее
Компания «КиноЦех» займется самостоятельным прокатом своих фильмов в Беларуси
Подробнее
Касса России: «Рождение империи» возглавило прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» ожидаемо выигрывает уикенд
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 ноября
Подробнее
На Открытом Дне АВК обсудят инициативу о введении входного взноса за иностранные фильмы
Подробнее
Минкультуры предложило ввести балльную систему предварительной оценки заявок на господдержку кино
Подробнее
Wildberries рассказал о сотрудничестве с онлайн-кинотеатром Wink
Подробнее

Новости по теме

«Маут» Дмитрия Давыдова вошел в программу немецкого фестиваля Interfilm
Подробнее
Фестиваль «Лампа» представил состав жюри
Подробнее
Сериал «Маяк» получил награду на кинофестивале в Канаде
Подробнее
Фестиваль российского кино пройдет в пяти городах Китая
Подробнее
В Туркменистане пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее