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Четыре российских сериала выйдут на стримингах в Японии

Автор: Илья Кувшинов

22 июля 2024

Это первая сделка на данную территорию за последние 7 лет

Японская компания MiruAsia приобрела права на стриминговый показ четырех оригинальных российских сериалов – «Домашнее поле», «Балет», «Happy End» и «The Телки».

По информации Art Pictures Distribution, это первая сделка на данную территорию за последние 7 лет. Проекты будут представлены на местных онлайн-платформах.

Помимо этого, польская компания Media4Fun приобрела права на криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова – проект выйдет на польских стримингах. Ранее она также заключила сделки на триллер БЕШЕНСТВО Дмитрия Дьяченко и сериал «Плакать нельзя».

Фото: кадр из сериала «Балет»

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