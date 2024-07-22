Четыре российских сериала выйдут на стримингах в Японии

Это первая сделка на данную территорию за последние 7 лет

Японская компания MiruAsia приобрела права на стриминговый показ четырех оригинальных российских сериалов – «Домашнее поле», «Балет», «Happy End» и «The Телки».

По информации Art Pictures Distribution, это первая сделка на данную территорию за последние 7 лет. Проекты будут представлены на местных онлайн-платформах.

Помимо этого, польская компания Media4Fun приобрела права на криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова – проект выйдет на польских стримингах. Ранее она также заключила сделки на триллер БЕШЕНСТВО Дмитрия Дьяченко и сериал «Плакать нельзя».

Фото: кадр из сериала «Балет»