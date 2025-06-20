Марко Белтрами может написать музыку для нового фильма Алексея Учителя

Основной блок съемок байопика о Дмитрии Шостаковиче начался в конце мая

Режиссер Алексей Учитель заявил на дискуссии в рамках ПМЭФ-2025, что собирается вновь поработать с американским композитором Марко Белтрами – постановщик предложил ему написать музыку для байопика ШУМ ВРЕМЕНИ о Дмитрии Шостаковиче.

«Я только произнес, что мы собираемся снимать о великом Шостаковиче, как он говорит: “Я согласен”. Мне кажется, конечно, это еще и гений Шостаковича. Он не дает ему сразу не то, что подумать – надо или нет, или какая сейчас политическая ситуация. Он мгновенно соглашается. И мне кажется, что вот в этом и состоит культурный код наших гениальных людей», – рассказал он.

Напомним, что Белтрами ранее работал с Учителем над музыкой для исторической драмы МАТИЛЬДА. В фильмографии композитора больше 150 работ, среди которых – ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ, ПОЕЗД НА ЮМУ, ТИХОЕ МЕСТО, ОБИТЕЛЬ ЗЛА, ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ МАШИН и многие другие картины.

Основной этап съемок ШУМА ВРЕМЕНИ начался в Москве в конце мая. Роль Шостаковича в картине исполняет Олег Савцов («Плевако»).

Фото: кадр со съемок фильма ШУМ ВРЕМЕНИ