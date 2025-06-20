top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Марко Белтрами может написать музыку для нового фильма Алексея Учителя

Марко Белтрами может написать музыку для нового фильма Алексея Учителя

Автор: Илья Кувшинов

20 июня 2025

Основной блок съемок байопика о Дмитрии Шостаковиче начался в конце мая

Режиссер Алексей Учитель заявил на дискуссии в рамках ПМЭФ-2025, что собирается вновь поработать с американским композитором Марко Белтрами – постановщик предложил ему написать музыку для байопика ШУМ ВРЕМЕНИ о Дмитрии Шостаковиче.

«Я только произнес, что мы собираемся снимать о великом Шостаковиче, как он говорит: “Я согласен”. Мне кажется, конечно, это еще и гений Шостаковича. Он не дает ему сразу не то, что подумать – надо или нет, или какая сейчас политическая ситуация. Он мгновенно соглашается. И мне кажется, что вот в этом и состоит культурный код наших гениальных людей», – рассказал он.

Напомним, что Белтрами ранее работал с Учителем над музыкой для исторической драмы МАТИЛЬДА. В фильмографии композитора больше 150 работ, среди которых – ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ, ПОЕЗД НА ЮМУ, ТИХОЕ МЕСТО, ОБИТЕЛЬ ЗЛА, ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ МАШИН и многие другие картины.

Основной этап съемок ШУМА ВРЕМЕНИ начался в Москве в конце мая. Роль Шостаковича в картине исполняет Олег Савцов («Плевако»).

Фото: кадр со съемок фильма ШУМ ВРЕМЕНИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Российские чиновники работают над возвращением съемочной группы «Трудно быть богом» из Ирана
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 июня 2025 года
Подробнее
Азербайджан поможет в эвакуации российских деятелей искусства из Ирана
Подробнее
Съемочная группа «Трудно быть богом» эвакуирована из Ирана в Азербайджан
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» представил конкурсную программу
Подробнее
Режиссеры монтажа в открытом письме обратились к представителям российской киноиндустрии
Подробнее
В Москве стартовал образовательный интенсив «Искусство питчинга»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: комедия «На деревню дедушке» обошла всех конкурентов
Подробнее
Госдума рассмотрит закон об отказе в выдаче ПУ за дискредитацию духовно-нравственных ценностей
Подробнее
Минкультуры представило итоговую статистику за 2024 год
Подробнее
Касса России: комедия «На деревню дедушке» возглавила прокат
Подробнее
Минкультуры объявило даты грядущих питчингов
Подробнее
В рамках образовательного интенсива «Искусство питчинга» состоялась сессия «Индустриальный бриф»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 июня
Подробнее
Минкультуры начинает отбор на поддержку производства фильмов с духовно-нравственными ценностями
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Кроссы»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Материалистка» обогнала «Оставь это ветру» и «После. Навсегда»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Материалистка»
Подробнее
Никита Михалков предложил ввести взнос в 5 млн рублей для проката западных картин в России
Подробнее
Единая медиаплатформа от «Газпром-Медиа Холдинга» появится в 2026 году
Подробнее

Новости по теме

Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера и прокатчиков фильма «Цой»
Подробнее
Фильм «Цой» Алексея Учителя оказался в центре скандала
Подробнее
Алексей Учитель отреагировал на исключение ТПО «Рок» из списка компаний-лидеров
Подробнее
«Водород» и «Марс Медиа» попали в список лидеров индустрии
Подробнее
На компанию Алексея Учителя снова подали в суд за «Матильду»
Подробнее