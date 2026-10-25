Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 октября 2026 года
Автор: БК
25 октября 2026
«Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым, «Увидеть все» и хорроры «Монитор смерти» и «Слэйграунд»
На минувшей неделе больше всех новинок заявила «Вольга» – документальный проект УВИДЕТЬ ВСЕ (19 ноября), драму ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (21 января 2027 года) и хоррор МОНИТОР СМЕРТИ (22 апреля 2027 года).
В свою очередь, компания «Капелла Фильм» поставила фильм ужасов СЛЭЙГРАУНД на 4 февраля следующего года.
Также дистрибьютор К24 заявил на 25 февраля 2027-го драму ВАНЯ.
Наконец, компания «Пионер» перенесла перевыпуск аниме 5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ на неделю позже – проект переехал с 10 на 17 декабря.
Фото: кадр из фильма ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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