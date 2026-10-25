top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 октября 2026 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 октября 2026 года

Автор: БК

25 октября 2026

«Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым, «Увидеть все» и хорроры «Монитор смерти» и «Слэйграунд»

На минувшей неделе больше всех новинок заявила «Вольга» – документальный проект УВИДЕТЬ ВСЕ (19 ноября), драму ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (21 января 2027 года) и хоррор МОНИТОР СМЕРТИ (22 апреля 2027 года).

В свою очередь, компания «Капелла Фильм» поставила фильм ужасов СЛЭЙГРАУНД на 4 февраля следующего года.

Также дистрибьютор К24 заявил на 25 февраля 2027-го драму ВАНЯ

Наконец, компания «Пионер» перенесла перевыпуск аниме 5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ на неделю позже – проект переехал с 10 на 17 декабря.

Фото: кадр из фильма ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве прошла презентация нового сезона ТНТ
Подробнее
КИОН рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Битва моторов» снова первая
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 октября 2026 года
Подробнее
Генеральную прокуратуру попросили проверить сериал «Холод»
Подробнее
Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2026 год
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 октября
Подробнее
Международная касса: Основанный на популярной игровой франшизе фильм Street Fighter возглавил мирово
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Сказка о потерянном времени» вырвалась вперед
Подробнее
Американская касса: Street Fighter возглавил прокат, но сенсацию сотворил документальный фильм
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Битва моторов» снова первая
Подробнее
«Альфа-банк» запустит собственный видеосервис
Подробнее
В Москве состоялась премьера сказки «Морозко»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 октября
Подробнее
Ия Лебедева стала новым директором по стратегии и дистрибуции «Вольги»
Подробнее
Касса России: «Битва моторов» осталась на первой строчке
Подробнее
Вдруг нам это понравится: перспективы young adult-экранизаций в России
Подробнее
С 2027 по 2029 годы на поддержку кинематографа потратят 47,8 млрд рублей
Подробнее
Официальная касса России: ну где же ручки
Подробнее