Международный фестиваль «КиноБраво» пройдет в Сочи в следующем году

Смотр пройдет с 27 мая по 2 июня 2024 года

В Сочи появится новый международный кинофестиваль «КиноБраво», который запланирован к проведению с 27 мая по 2 июня 2024 года.

По словам организаторов, в конкурсную программу смотра войдут лучшие зрительские фильмы из стран БРИКС и государств-партнеров, а в числе членов международного жюри окажутся кинематографисты с мировым именем.

Также для гостей и жителей Сочи будут организованы специальные премьерные сеансы, мастер-классы известных актеров и режиссеров, ретроспективы фильмов из стран-участниц фестиваля и ежедневные концерты российских музыкантов. Отмечается, что вход на все мероприятия, проводимые на побережье Черного моря, будет бесплатным.

Фестивальный центр смотра разместится в Красной Поляне, где продут светские приемы и гала-ужины, а также масштабная бизнес-программа, включающая в себя бизнес-сессии, круглые столы, обмен опытом на стендах зарубежных кинопроизводителей, питчинги, презентации перспективных проектов и профессиональное общение с представителями киноиндустрии из более чем двух десятков стран мира.

Ожидается, что «КиноБраво» в Сочи станет началом большого творческого проекта с перспективой его развития в глобальный, объединяющий десятки стран БРИКС и Глобального Юга фестиваль.