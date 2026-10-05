Кинорынок «Российский кинобизнес. Новогодний выпуск» объявил предварительную программу

Основные мероприятия кинослета пройдут с 6 по 8 декабря

Стала известна предварительная программа кинорынка «Российский кинобизнес. Новогодний выпуск», основные мероприятия которого пройдут с 6 по 8 декабря.

Ожидается, что 7 декабря компания «Атмосфера Кино» проведет свою презентацию и показ фильмов. Также, за день до этого, участники кинорынка приглашены на премьерный показ семейной ленты ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».

В свою очередь, 8 декабря аккредитованных гостей ждет день презентаций независимых дистрибьюторов в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

Также, в рамках деловой программы состоится традиционный питчинг для независимых кинопроизводителей, дистрибьюторов и медиа #Поиск. Дата и место его проведения будут объявлены дополнительно.

6 декабря

• Заезд и аккредитация участников кинорынка.

• «Атмосфера Кино» приглашает на премьерный показ фильма ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО (16:00, «КАРО 11 Октябрь»)

7 декабря

• Трансфер аккредитованных участников от гостиницы Radisson Slavyanskaya Hotel (Рэдиссон Славянская), время уточняется.

• «Атмосфера Кино» приглашает на презентацию и показ фильмов. Программа дня уточняется.

8 декабря

• Трансфер аккредитованных участников от гостиницы Radisson Slavyanskaya Hotel (Рэдиссон Славянская), время уточняется.

• День презентаций независимых дистрибьюторов (Киноконцертный комплекс «Синема Парк Мосфильм»)

• Кофе и разговоры. Деловой завтрак для участников кинорынка.

• Презентации предновогодних релизов и проектов 1-го полугодия 2027 года. Программа презентаций формируется и будет объявлена позднее.

• Предновогодний блок деловой программы посвящен возможностям лицензионного рынка совместно с Кинопоиском, сравнительным моделям локализации зарубежного контента в России и национального российского контента за рубежом.

• Партнерское мероприятие и фуршет для участников «Российский кинобизнес. Новогодний выпуск».

• Трансфер аккредитованных участников от гостиницы Radisson Slavyanskaya Hotel (Рэдиссон Славянская), время уточняется.

Фото: кадр из фильма ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО