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Февральские кинотеатральные сборы в России установили рекорд

Автор: Кирилл Шамсутдинов

4 марта 2023

Второй месяц зимы стал самым успешным в новейшей истории отечественного проката

Последний месяц зимы 2023 года стал самым успешным для отечественного кинопроката за всю историю наблюдений. Согласно данным БК, в минувшем месяце кинотеатры посетили 21 498 900 зрителей. Это более чем вдвое превышает прошлогодние показатели (9 478 800 человек, прирост 129%) и опережает результат последнего допандемийного февраля 2020 года (21 435 200 зрителей), который был рекордсменом по этому показателю до 2023 года.

Сумма общих кассовых сборов в феврале 2023 года составила более 6,84 млрд рублей. Год назад это число не превысило 3 млрд. При этом важно отметить, что в феврале 2022 года было пять уикендов, а не четыре, как в этом году. Сборы предыдущего рекордсмена, февраля 2020 года, составили 5,28 млрд. 

В кинотеатрах России в феврале 2023 года работали 49 фильмов, это значительно больше, чем в предыдущие годы (35-38 картин). Главными драйверами высоких сборов стали отечественные релизы — ЧЕБУРАШКА (794 млн рублей за февраль) и ПРАВЕДНИК (380 млн). Тройку лидеров замыкает АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, собравший в феврале около 314 млн рублей. За блокбастером Джеймса Кэмерона снова следуют российские проекты — комедия «Квартета И» О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (286 млн) и эротическая драма НЕПОСЛУШНАЯ (212 млн).

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