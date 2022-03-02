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Sony продолжит работу с российскими релизами на территории России и СНГ

Автор: БК

2 марта 2022

На ранее запланированной дате в прокат выйдет «Ампир V»

Российский офис компании Sony продолжит выпуск релизов не из студийного пакета на территории России и СНГ — по крайней мере, в ближайшие недели. Эту информацию в компании официально подтвердили БК. 

Представители Sony подтвердили, что фильм АМПИР V выйдет на ранее запланированной дате — 31 марта.

Работа над экранизацией одноименного романа Виктора Пелевина началась еще в 2011 году. Бюджет проекта в разное время складывался из средств Фонда кино, инвестиций Александра Мамута и Юрия Крестинского, а также денег, собранных при помощи краудфандинга. В итоге съемки начались лишь в 2017 году. Дата проката проекта АМПИР V уже менялась в связи с пандемией. В октябре 2021 года Фонд кино подал иск на создателей фильма с требованием вернуть 84 млн рублей, выданные на производство.

Фильм рассказывает о вампирах, живущих в современной Москве. Это циничные и опытные представители мировой элиты. В их ряды случайно попадает простой парень Рома. Роли в картине исполнили Павел Табаков, Тая Радченко, Мирон Федоров (Oxxxymiron), Владимир Долинский, Вера Алентова, Владимир Епифанцев, Андрей Смирнов и другие. 

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