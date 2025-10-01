Жители России хотят смотреть фильмы про любовь и честность

Wanta Group — консалтинг в кино подготовила очередное исследование

Компания Wanta Group — консалтинг в кино раскрыла ценностный запрос зрителей. Cогласно ежегодному исследованию, рейтинг по версии россиян возглавили любовь (26%), честность (19%) и ценность жизни каждого человека (18%).

В пятерку ценностей, которые зрители отмечают в фильмах, также попали взаимопомощь (18%) и смелость, храбрость, преодоление страха (18%).

В компании отмечают, что с 2022 года запрос аудитории сместился в сторону «доверительных отношений» и «искренности», а тренд на сказочный контент исчерпывается.

«В 2022 году мы зафиксировали редкую подвижку в ценностях. На первый план вышел запрос на “доброе и светлое”, который блестяще удовлетворил ЧЕБУРАШКА. Однако сегодня аудитория, особенно молодежь, устала от сказок и хочет жанрового разнообразия. Это видно по низким рейтингам ожидания предстоящих новогодних релизов. Индустрии пора искать новые формы для трансляции традиционных ценностей. А это возможно только при условии непрерывного диалога с аудиторией и глубокого анализа того, как ценности “оживают” на экране», – заявила генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.

По мнению Wanta Group, эффективная стратегия требует комплексного подхода – от создания до продвижения, основанного на точном понимании, какой отклик ищет аудитория. Именно это позволяет превратить абстрактные ценности в конкретные зрительские эмоции: будь то подъем настроения (31%, согласно исследованиям компании), желание размышлять (29%) или чувство общности (7%).

Фото: Freepik