top banner

Жители России хотят смотреть фильмы про любовь и честность

Автор: БК

1 октября 2025

Wanta Group — консалтинг в кино подготовила очередное исследование

Компания Wanta Group — консалтинг в кино раскрыла ценностный запрос зрителей. Cогласно ежегодному исследованию, рейтинг по версии россиян возглавили любовь (26%), честность (19%) и ценность жизни каждого человека (18%).

В пятерку ценностей, которые зрители отмечают в фильмах, также попали взаимопомощь (18%) и смелость, храбрость, преодоление страха (18%).

В компании отмечают, что с 2022 года запрос аудитории сместился в сторону «доверительных отношений» и «искренности», а тренд на сказочный контент исчерпывается.

«В 2022 году мы зафиксировали редкую подвижку в ценностях. На первый план вышел запрос на “доброе и светлое”, который блестяще удовлетворил ЧЕБУРАШКА. Однако сегодня аудитория, особенно молодежь, устала от сказок и хочет жанрового разнообразия. Это видно по низким рейтингам ожидания предстоящих новогодних релизов. Индустрии пора искать новые формы для трансляции традиционных ценностей. А это возможно только при условии непрерывного диалога с аудиторией и глубокого анализа того, как ценности “оживают” на экране», – заявила генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.

По мнению Wanta Group, эффективная стратегия требует комплексного подхода – от создания до продвижения, основанного на точном понимании, какой отклик ищет аудитория. Именно это позволяет превратить абстрактные ценности в конкретные зрительские эмоции: будь то подъем настроения (31%, согласно исследованиям компании), желание размышлять (29%) или чувство общности (7%).

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале в Китае
Подробнее
Касса четверга: «Август» стал лидером проката
Подробнее
Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Власти Москвы возместят затраты на продвижение фильмов с традиционными ценностями
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 сентября 2025 года
Подробнее
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения Дальневосточной кинопремии
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»
Подробнее
Дональд Трамп вновь предложил обложить 100-процентными пошлинами иностранные фильмы
Подробнее
В Москве состоялась презентация нового сезона СТС: фоторепортаж
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Берлинская жара»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Август» уступает ленте «В списках не значился»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 сентября
Подробнее

Новости по теме

Российские фильмы стали привлекать в кинотеатры больше семейной аудитории
Подробнее
Подростки 14–17 лет оказались главными потребителями отечественного кино среди молодежи
Подробнее
Более трети российской киноаудитории готовы пойти в кинотеатры, как только они откроются
Подробнее
Французский киноэкспорт бьет рекорды
Подробнее