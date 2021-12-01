В Москве прошла премьера фильма «Спенсер»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В столичном кинотеатре «Москва», состоялся закрытый предпремьерный показ фильма Пабло Ларраина СПЕНСЕР о Принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли.

Среди первых российских зрителей, оценивших картину, были: актрисы Любовь Толкалина, Янина Студилина, Алиса Хазанова, Дарья Чаруша, Ян Гэ, Анастасия Красовская, Дарья Жовнер, Ангелина Стречина, актриса Варвара Шмыкова и диджей Даниил Радлов, певица Александра Савельева и актер Кирилл Сафонов, стилист Владислав Лисовец, дизайнер Александр Арутюнов, стилист Гоша Карцев и блогер Таня Старикова, дизайнер Игорь Чапурин, солист Большого театра Якопо Тисси, исследователь моды Тим Ильясов, стилист и телеведущий Алексей Сухарев, главный редактор InStyle Юрате Гураускайте и многие другие.

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01.12.2021