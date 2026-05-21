В Москве прошла церемония вручения XIII премии АПКиТ

Фоторепортаж из конгресс-центра ЦМТ

Продюсеры объявили лауреатов в 25 номинациях – это 10 проектов и 15 индустриальных специалистов 2025 года. Лидерами по количеству побед стали проекты «Ландыши. Такая нежная любовь», «Подслушано в Рыбинске» и «Константинополь».

Торжественная церемония вручения состоялась в конгресс-центре ЦМТ. Ее открыли председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и соучредитель COSMOS Studio, глава Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов. Провели главную сериальную премию страны Валерия Астапова и Карен Арутюнов, а также Ангелина Пахомова и Кузьма Сапрыкин. Трогательной частью вечера стало почтение памяти ушедших из жизни деятелей киноискусства, которые внесли неоценимый вклад в развитие кинематографа. В нем приняла участие актриса и певица Настасья Самбурская.

21.05.2026