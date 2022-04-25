В Москве прошла премьера фильма «Артек. Большое путешествие»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

23 апреля состоялась премьера семейной комедии АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. Фильм представили режиссер Карен Захаров, продюсер Армен Ананикян, а также исполнители главных ролей Михаил Галустян, Ян Цапник, Сергей Жуков, Екатерина Климова, Елизавета Моряк, Даниил Муравьев-Изотов, Алексей Онежен, Ян Алабушев, Владислав Семилетков и другие.

Среди звездных гостей, посетивших премьеру, были Настасья Самбурская, Анатолий Кот, Кристина Асмус, Эвелина Бледанс, Владимир Сычев, режиссёр Владимир Зинкевич, Никита Тарасов, Георгий Мартиросян, Мария Чайковская, Анастасия Гребенкина, певица Марго, Владимир Левкин с семьей, Елена Бирюкова, телеведущая Алена Водонаева, Иван Стебунов, певица Евгения Малахова, Карен Арутюнов, Мария Киселева и другие.

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25.04.2022