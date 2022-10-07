В Москве состоялось открытие проекта «Артхаус»

Фотоотчет из культурного пространства «ГЭС-2»

В Москве открылся проект «Артхаус», организованный в рамках сотрудничества кинокомпании Arthouse и культурного пространства «ГЭС-2». Первый из четырех эпизодов проекта посвящен разрушенным коммуникациям между людьми, отсутствию взаимопонимания в современном обществе и поиску возможностей для диалога.

Гостями первых кинопоказов стали: Надежда Стрелец, Сабина Ахмедова, Ксения Дукалис, Любовь Толкалина, Светлана Степанковская, Марк Эйдельштейн, Амбарцум Кабанян, Лиза Шакира, Соня Присс, Севада Восканян, Александр Перепелкин, Евгения Милова и Григорий Туманов, Оксана Он, Александр Мизев, Алина Насибуллина, Анастасия Каменская и другие.

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07.10.2022