Как устроена выставка «Балабанов», открывшаяся в Петербурге

Фото из пространства «Севкабель Порт»

13 октября в Санкт-Петербурге открылась первая выставка-ретроспектива, которая проведет зрителей по миру Алексея Балабанова.

Проект объединяет фильмы режиссера, смонтированные и неслучившиеся, в единую историю, а также рассказывает о создании картин, ставших отражением эпохи, – БРАТ, ГРУЗ 200, ЖМУРКИ и Я ТОЖЕ ХОЧУ. В пространстве экспозиции представлены ученические работы режиссера для Свердловской студии документального кино, черновики сценариев и наброски идей.

Рассказчиками, ведущими зрителя по выставке, выступают братья Петр и Федор Балабановы.

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13.10.2022