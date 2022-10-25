В Москве показано «Большое путешествие. Специальная доставка»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула Кино на Кутузовском»

В кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера анимационного фильма для всей семьи БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА.

Первыми продолжение анимационного хита 2019 года БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ увидели Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Елена Борщева и Валерий Юшкевич, Дмитрий Красилов, Лянка Грыу, Алена Чехова, Сергей Мезенцев, Катя Кабак, Александр Носик, Владимир Маркони, Снежина Кулова, Анна Дубовицкая, Александр Обласов, Надежда Лумпова, Гавриил Гордеев, Григорий Калинин и другие.

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25.10.2022