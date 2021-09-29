В столице состоялась премьера картины «Бондарчук. BATTLE»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

Вчера в столичном кинотеатре «Художественный» при поддержке Hennessy Filmmakers’ Lounge состоялась премьера документального фильма Дениса Катаева и Антона Желнова БОНДАРЧУК. BATTLE.

Новый фильм про Сергея Бондарчука – не традиционное описание жизни известного режиссера и не байопик, приуроченный к круглой дате. Создатели картины фокусируются на уникальном периоде в истории мирового кино – послевоенной оттепельной эйфории и времени больших надежд, ключевым героем которых и стал режиссер ВОЙНЫ И МИРА. Каким был этот человек, кинематографист, снимавший и камерные драмы, и мегаломанские батальные проекты? И как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху холодной войны?

Гостям премьеры фильм представили авторы Антон Желнов и Денис Катаев, а также продюсер Федор Бондарчук.

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29.09.2021