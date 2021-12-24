В столице состоялась премьера фильма «Чемпион мира»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Картину ЧЕМПИОН МИРА представили: продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, режиссер Алексей Сидоров, актеры Иван Янковский, Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Тройник, Александр Филиппенко, Владимир Зайцев, Федор Добронравов, Вадим Андреев и другие.

Гости премьеры: Анатолий Карпов, Данила Козловский, Александр Петров и Стася Милославская, Оксана Фандера, Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева, Дарья Златопольская, Андрей Бурковский, Юра Борисов и Анна Шевчук, Елизавета Янковская, Игорь Петренко и Кристина Бродская, Алексей Учитель, Ренат Давлетьяров, Рубен Дишдишян, Мария Лемешева, Ситора Алиева, Александр Жуков, Светлана Максимченко, Рената Пиотровски, Софья Аржаковская, Джон Уоррен, Лиза Моряк, Иван Добронравов, Кирилл Зайцев, Яна Гладких, Елена Великанова, Александр Самойленко, Ангелина Стречина, Александр Цыпкин, Юрий Быков, Анна Банщикова, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Александр Ревва, Анна Исаева и Антон Малышев и другие.

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24.12.2021