В Москве прошла премьера комедии «Честный развод»

Фотоотчет из кинотеатра «Кино Окко Афимолл Сити»

Фильм ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД представили актеры Агата Муцениеце, Андрей Борисов, Ирина Безряднова, Анна Невская, Сергей Анненков, Сергей Масленников, Дарья Затеева, Михаил Мухин, режиссер Иван Кульнев, продюсер Георгий Малков, креативный продюсер и автор сценария Константин Трофимов, оператор Юрий Данилов, композитор DJ Грув и др.

Поздравить творческую группу с премьерой фильма пришли Александр Энберт с супругой Алисой, Дмитрий Красилов, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов, Елена Борщева с супругом, Наталья Земцова, Татьяна Струженкова, Татьяна Чердынцева, Ксения Зубарева, Ольга Сухарева, Васант Балан, Даниил Махорт с супругой, Анастасия Годунова, Кристина Юдичева, Ксения Славина и многие другие.

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06.12.2021