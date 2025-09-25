В Москве состоялась презентация нового сезона СТС: фоторепортаж

Репортаж из пространства TAU

24 сентября в пространстве TAU состоялась презентация нового сезона СТС.

Ведущими мероприятия выступили актеры шоу «Русская дорога» Алексей Кривеня и Денис Шуренко. Они представили гостям линейку проектов канала на ближайшие месяцы: среди которых – новые сезоны «Молодежки» и «Папиных дочек», сериалы с Юрием Стояновым «Кузнецовы ТВ» и «Не в своей тарелке», «Санкционер» от шоураннера Жоры Крыжовникова и многое другое. Подробнее о презентации можно прочитать на нашем материале.

Гостями вечера стали Анна Седокова, Олеся Судзиловская, Юлия Михалкова, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Дарья Мельникова, Роман Маякин, Владимир Маркони, Марк Богатырев, Полина Айнутдинова, Василина Юсковец, Вита Корниенко, Владимир Зайцев, Мария Доможирова, Милана Хаметова, Нюша, Сергей Рост и многие другие.

Фото: пресс-служба СТС

