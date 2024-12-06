В Москве прошла премьера фильма «Мое собачье дело»

Фоторепортаж из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

В кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» в ТРЦ «Океания» прошла звездная премьера новогодней комедии МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО.

Фильм зрителям представили режиссёр Александр Бабаев, продюсер и сценарист Василий Ровенский, а также актёры Андрей Андреев и Михаил Орлов.

Среди гостей премьеры были Алексей Гаврилов, Настя Крайнова, Люси Пылаева, Наталья Мильниченко, Таша Белая, Пит Джейсон, Катерина Кейру, Илья Гуров, Мария Букатарь, Евгения Ахременко, Елена Новикова, Дарья Кривошеева, Даяна Брют, Артур Страхов и другие.

Фото: Inside Promotion

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06.12.2024