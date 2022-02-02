В Москве прошла премьера фильма «Другое имя»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

На показ картины ДРУГОЕ ИМЯ Веты Гераськиной собралось множество гостей: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Екатерина Варнава и Александр Молочников, Мария Миногарова, Александра Бортич, Снежана Георгиева, Александр Цыпкин, Дарья Клюкина, Полина Аскери, Артем Королев, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Надежда Сысоева, Максим Виторган, Мари Лист, Никита Кукушкин и Анна Назарова, Ксения Дукалис, Елена Летучая, Алина Насибуллина, Софья Донианц, Анна Цуканова-Котт, Рената Пиотровски, Владимир Курцеба, Даниил Берг, генеральный директор кинопрокатной компании «Белые ночи» Ирина Пономарёва и другие гости.

Первым зрителям картину представила режиссер Вета Гераськина, исполнительница главной роли и продюсер Светлана Ходченкова, а также большая съёмочная группа проекта: продюсеры Екатерина Михайлова, Оксана Шаламанова, Андрей Анненский, Алексей Лушин, Полина Шлихт, художник-постановщик Злата Калмина, художник по костюмам Настя Баташова, кастинг-директоры Маргарита Ленских и Авдотья Смирнова, и актеры фильма: Катя Федина, Лера Гущенко, Виктор Васильев, Александра Черкасова-Служитель, Надежда Лертуло, Дарья Каширина.

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02.02.2022