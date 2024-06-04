В Великом Новгороде состоялась церемония закрытия фестиваля молодого кино «Новое движение»

Фоторепортаж из Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского

В понедельник, 3 июня, в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского завершился первый фестиваль молодого кино «Новое движение».

Главный приз смотра получила картина ЭРА Вениамина Илясова. Полный список лауреатов можно найти на нашем сайте.

По фиолетовой ковровой дорожке церемонии закрытия прошли: Артём Михалков, Максим Королёв, Юлия Хлынина, Александра Ревенко, Полина Лазарева, Анна Невская, Яна Крайнова, Григорий Калинин, Алексей Розин, Михаил Китаев, Ольга Смирнова, Анна Савранская, Иван И. Твердовский, Юрий Коробейников, Наталья Мокрицкая, Никита Волков и Елена Николаева.

Фото: Анна Темерина

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04.06.2024