В Великом Новгороде состоялась церемония открытия Первого фестиваля молодого кино «Новое движение»

Фоторепортаж из Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского

30 мая в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского впервые открылся фестиваль молодого кино «Новое движение».

По фиолетовой ковровой дорожке смотра прошли Артем Михалков, Максим Королёв, Андрей Никитин, Михаил Пореченков, Лянка Грыу, Маруся Климова, Анна Бегунова, Иван И. Твердовский, Кирилл Зайцев, Григорий Калинин, Ангелина Никонова, Ольга Смирнова, Андрей Золотарёв, Софья Донианц, Ситора Алиева, Клавдия Коршунова, Наталья Мокрицкая, Елена Николаева, Юрий Коробейников и другие.

Фильмом открытия смотра стала работа Ивана Соснина ПРИШЕЛЕЦ, мировая премьера которой состоялась в конкурсе Московского международного кинофестиваля.

Фестиваль молодого кино «Новое движение» продлится до 3 июня.

Фото: Анна Темерина, Геннадий Авраменко

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31.05.2024