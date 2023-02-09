В Москве состоялась премьера сериала «Фишер»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

8 февраля видеосервисы more.tv и Wink провели закрытый показ сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный».

Восьмисерийный проект представили продюсеры Фёдор Бондарчук, Сергей Кальварский, Наталья Капустина, Дмитрий Табарчук, Жора Крыжовников, Денис Уточкин, актеры проекта Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, генеральный директор Wink Антон Володькин и режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Гостями показа стали Кристина Асмус, Диана Пожарская, Агата Муцениеце, Алексей Серебряков, Александр Акопов, Никита Волков, Анна Снаткина, Кузьма Сапрыкин, Елена Крыгина, Евгений Стычкин, Аделина Сотникова, Анна Михалкова, Сабина Ахмедова, Игорь Верник, Ксения Дукалис, Максим Стоянов, Саша Жаркова, Маруся Фомина, Алексей Киселев, Анастасия Красовская и другие.

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09.02.2023