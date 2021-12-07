В Лондоне прошла церемония вручения премии «Золотой единорог»

Фотоотчет из театра Theatre Royal Haymarket

На сцене одного из старейших лондонских театров Theatre Royal Haymarket в рамках церемонии награждения лауреатов премии «Золотой единорог» за 2021 год было поставлено театральное шоу «Буря и Единорог», главную роль в котором исполнил Данила Козловский. Также в спектакле участвовали писатель Александр Цыпкин, певица Лина Максин, пианист Стивен Ридли, актеры Бен Фокс, Оливер Беннет и Максим Корбун.

Гостями церемонии стали члены российского жюри, актриса, режиссер и продюсер Алиса Хазанова, актриса Иева Андреевайте, режиссер Олег Асадулин, журналист Денис Катаев, а также писатели Дмитрий Глуховский и Александр Цыпкин, музыкант Борис Гребенщиков, режиссеры Илья Хржановский и Сергей Осипьян, актрисы Оксана Акиньшина, Юлия Хамитова, Анастасия Ушакова, Кристина Поли и Алена Чехова, журналист BBC Александр Кан, кастинг-директор Нэнси Бишоп, ресторатор Алексей Зимин, председатель международного жюри Анна Смит, режиссеры Джеймс Хакинг, Том Лоуз и Джейк Вест, актер Стивен Фест, телеведущая Лиз Бруер, музыкант Габриэль Прокофьев и другие.

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07.12.2021