В Нижнем Новгороде прошло открытие фестиваля «Горький fest».

Фотоотчет с торжесственной церемонии

В Нижнем Новгороде состоялось открытие VII фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Главной темой в 2023 году станет 100-летие со дня рождения Леонида Гайдая. На площадках покажут его фильмы, в рамках деловой программы эксперты обсудят актуальность комедий режиссера. Первый «Горький fest» провели в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. За шесть лет показано 105 фильмов в конкурсной программе и еще 80 – вне конкурса.

7 июля на красную ковровую дорожку вышли гости и участники «Горький fest»: его организаторы Михаил Пореченков и Оксана Михеева, Олеся Судзиловская, Евгений Сангадживев, Нонна Гришаева, Кристина Асмус, продюсеры фильма-откртия фестиваля КЕНТАВР Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко; Равшана Куркова, Анна Снаткина, Алексей Учитель, Марк Эдельштейн, Владимир Любимцев, главный редактор БК Юлия Шампорова и многие другие,

Красную дорожку посетил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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08.07.2023