В Москве прошла премьера фильма «Грозный папа»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

19 октября в киноцентре «Октябрь» прошла премьера семейной приключенческой комедии ГРОЗНЫЙ ПАПА.

Проект представила съемочная группа: режиссеры Карен Оганесян и Юрий Коробейников, актеры Евгений Гришковец, Кирилл Кяро, Анастасия Тодореску Ирина Воронова, актеры Ульяна Пилипенко и Эрик Панич и другие.

Гостями показа стали Елена Блиновская с детьми, Андрей Мерзликин с сыном, Алексей Нужный с детьми, Ольга Кабо Яна Крайнова, Наталья Земцова, Марьяна Спивак, Линда Лапиньш, Лянька Грыу, Мария Голубкина, Юрий Назаров, Данилл Воробьев, Егор Пазенко, Елена Борщева, Илья Бачурин, Николай Валуев и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

20.10.2022