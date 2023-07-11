В Москве прошла премьера фильма «Кентавр»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

10 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма КЕНТАВР. Экшен-триллер производства ID PRODUCTION и VERSUS PICTURES при участии Okko и Planeta Inform при участии Okko, выйдет в кинотеатрах 13 июля.

Первым зрителям картину представили режиссер Кирилл Кемниц, сценарист Михаил Зубко, исполнители главных ролей Юра Борисов и Анастасия Талызина, актеры Сергей Гилев и Григорий Верник, композитор Даша Чаруша, продюсеры Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко, а также Эльвира Дмитриевская, заместитель генерального директора, директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko.

Мероприятие посетили: Игорь Верник, Вадим Верник, Иван и Анна Добронравовы, Мурад Османн, Карина Мурашкина, Никита Мусатов, Маруся Климова, Илья Бачурин, Женя Малахова, Алена Водонаева, Арина Данилова, Валерия Гай Германика, Денис Симачев, Влад Коноплев, Софья Присс, Тимофей Елецкий, Татьяна Лютаева, Валерия Федорович и другие.

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11.07.2023