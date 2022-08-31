В Москве прошла премьера второго сезона сериала «Контейнер»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро Октябрь»

В рамках 44-го ММКФ состоялась звездная премьера продолжения драмы «Контейнер»

Среди гостей премьеры были: Дарья Балабанова, Татьяна Храмова, Руслан Тагиев (группа «Градусы»), Александр Фомин, Максим Сапрыкин, Екатерина Соколова-Жубер, Александр Новиков, Катерина Кейру, Александра Власова, Адель Бикулова и другие.

Представили проект шоураннер и режиссер Алексей Ляпичев, а также актеры Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Елизавета Шакира и Сергей Годин.

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31.08.2022