В Москве прошла премьера второго сезона сериала «Контейнер»
Фотоотчет из кинотеатра «Каро Октябрь»
В рамках 44-го ММКФ состоялась звездная премьера продолжения драмы «Контейнер»
Среди гостей премьеры были: Дарья Балабанова, Татьяна Храмова, Руслан Тагиев (группа «Градусы»), Александр Фомин, Максим Сапрыкин, Екатерина Соколова-Жубер, Александр Новиков, Катерина Кейру, Александра Власова, Адель Бикулова и другие.
Представили проект шоураннер и режиссер Алексей Ляпичев, а также актеры Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Елизавета Шакира и Сергей Годин.
31.08.2022