В Выборге прошел круглый стол по копродукции с Южной Кореей

Фотоотчет с мероприятия деловой программы фестиваля «Выборг-2023»

5 августа в Выборге в рамках кинофестиваля в Центральной городской библиотеке Алвара Аалто состоялся круглый стол «Россия и Южная Корея: возможности копродукции и сотрудничества».

В мероприятии приняли участие кинематографисты обеих стран:

– Чхве Ен Ин, президент развлекательного подразделения южнокорейского телеканала SBS;

– Сео Джун, старший продюсер национального телеканала EBS TV;

– Чхве Чжон-Хва, генеральный директор MOONSHOT FILM;

– Анна Шалашина, продюсер;

– Екатерина Филиппова, продюсер;

– Юрий Ярушников, сооснователь студии XOVP, режиссер.

Модератором дискуссии выступила главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлия Шампорова.

Гости поговорили о том, что может предложить корейский рынок для российского зрителя и какие именно истории будут востребованы у россиян, коснулись общих тем, которые могли бы быть интересны кинематографистам из обеих стран, а также обсудили требования сторон к копродукционным проектам и факторы, развивающие конструктивное сотрудничество между Россией и Южной Кореей.

Круглый стол был организован РОСКИНО в рамках деловой программы XXXI Фестиваля российского кино «Выборг-2023».

Фото: Геннадий Авраменко

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07.08.2023