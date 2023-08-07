В Выборге прошел круглый стол по копродукции с Южной Кореей
Фотоотчет с мероприятия деловой программы фестиваля «Выборг-2023»
5 августа в Выборге в рамках кинофестиваля в Центральной городской библиотеке Алвара Аалто состоялся круглый стол «Россия и Южная Корея: возможности копродукции и сотрудничества».
В мероприятии приняли участие кинематографисты обеих стран:
– Чхве Ен Ин, президент развлекательного подразделения южнокорейского телеканала SBS;
– Сео Джун, старший продюсер национального телеканала EBS TV;
– Чхве Чжон-Хва, генеральный директор MOONSHOT FILM;
– Анна Шалашина, продюсер;
– Екатерина Филиппова, продюсер;
– Юрий Ярушников, сооснователь студии XOVP, режиссер.
Модератором дискуссии выступила главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлия Шампорова.
Гости поговорили о том, что может предложить корейский рынок для российского зрителя и какие именно истории будут востребованы у россиян, коснулись общих тем, которые могли бы быть интересны кинематографистам из обеих стран, а также обсудили требования сторон к копродукционным проектам и факторы, развивающие конструктивное сотрудничество между Россией и Южной Кореей.
Круглый стол был организован РОСКИНО в рамках деловой программы XXXI Фестиваля российского кино «Выборг-2023».
Фото: Геннадий Авраменко
07.08.2023