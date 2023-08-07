В Выборге прошел семинар про секрет успеха корейских мелодрам
Фотоотчет с мероприятия деловой программы фестиваля «Выборг-2023
5 августа в рамках деловой программы XXXI Фестиваля российского кино «Выборг-2023» состоялся образовательный семинар про особенности продюсирования и секрет успеха корейских мелодрам.
Гостем мероприятия стал вице-президент отдела драматического производства компании Wemad Ким Юн Сон, который рассказал об особенностях производства корейских дорам для внутреннего и зарубежного рынка, своих личных творческих предпочтениях и том, почему эти проекты так популярны у зарубежного зрителя.
Модератором дискуссии выступила главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлия Шампорова.
Фото: Геннадий Авраменко
07.08.2023