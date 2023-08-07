В Выборге прошел семинар про секрет успеха корейских мелодрам

Фотоотчет с мероприятия деловой программы фестиваля «Выборг-2023

5 августа в рамках деловой программы XXXI Фестиваля российского кино «Выборг-2023» состоялся образовательный семинар про особенности продюсирования и секрет успеха корейских мелодрам.

Гостем мероприятия стал вице-президент отдела драматического производства компании Wemad Ким Юн Сон, который рассказал об особенностях производства корейских дорам для внутреннего и зарубежного рынка, своих личных творческих предпочтениях и том, почему эти проекты так популярны у зарубежного зрителя.

Модератором дискуссии выступила главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлия Шампорова.

Фото: Геннадий Авраменко

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07.08.2023