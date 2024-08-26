В Калининграде завершился кинофестиваль «Короче»

Фоторепортаж из Центрального парка Калининграда

25 августа в Центральном парке Калининграда состоялась торжественная церемония закрытия XII российского кинофестиваля «Короче». Ведущей мероприятия выступила актриса Ирина Розанова.

Обладателем награды за лучший фильм в конкурсе короткометражного кино стала лента «Яблоки» Вари Маценовой. Главный приз конкурса полнометражного дебютного кино достался драме Полины Кондратьевой ЧИСТЫЙ ЛИСТ. Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Гостями церемонии стали участники, члены жюри и гости фестиваля: Елизавета Боярская, Алексей Учитель, Александр Робак, Александр Котт, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко, Петр Тодоровский, Сергей Кальварский, Ирина Горбачева, Сабина Ахмедова, Наталия Мещанинова, Александра Киселева, Марина Доможирова, Юля Волкова, Лянка Грыу, Полина Цыганова, Софья Каштанова, Владислав Ценев, Ирина Горбачева, Тереза Диуро и другие.

В парке также собрались более двух тысяч жителей города, чтобы узнать победителей первыми.

Фото: пресс-служба фестиваля

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26.08.2024