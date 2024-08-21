Фестиваль «Короче» открылся в Калининграде в 12-й раз

Фоторепортаж из Калининградского областного драматического театра

20 августа в Калининградском областном драматическом театре состоялось торжественное открытие XII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче».

По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости смотра – Елизавета Боярская, Алексей Учитель, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко, Петр Тодоровский, Сергей Кальварский, Александр Котт, Ирина Горбачева, Анна Котова, Николай Хомерики, Наталия Мещанинова, Юлия и Анна Пересильд, Степан Девонин, Ольга Смирнова, Елена Николаева, Олег Савостюк, Евгений Григорьев, Екатерина Волкова, Марина Доможирова и другие.

Фильмом открытия фестиваля стала новая картина Романа Михайлова ЖАР-ПТИЦА. Ленту представили генеральный продюсер Юлия Витязева, продюсер Екатерина Михайлова, актеры Илларион Маров и Александра Киселева.

«Короче» продлится до 25 августа.

Фото: Анна Темерина

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21.08.2024