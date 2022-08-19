В Калининграде наградили победителей студлаборатории «Короче»

Студенты из киновузов разных городов прослушали мастер-классы известных кинематографистов

В Калининграде подведены итоги работы студенческой лаборатории в рамках фестиваля «Короче». Образовательная программа прошла впервые на фестивале, но планируется, что лаборатория станет ежегодной. Студенты из киновузов Иркутска, Нальчика, Ростова-на-Дону, Омска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Якутска прошли курс обучения у ключевых мастеров киноиндустрии и сняли свой короткометражный фильм. Лаборатория «Короче» проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Студенты прослушали мастер-классы известных кинематографистов: режиссера и сценариста фильмов СЕРДЦЕ МИРА, КОМБИНАТ «НАДЕЖДА», а также популярного сериала «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой - «Воспитать в себе режиссера». Сценарист, продюсер и режиссер Андрей Золотарев («Вне себя», ЛЕД 2, «Триггер») провел мастер-класс «Авторский взгляд на историю», известный оператор, обладатель Серебряного «Святого Георгия» ММКФ за фильм ГЕНЕЗИС 2.0 Максим Арбугаев рассказал студентам секреты своего мастерства в мастер-классе «Актер в кадре. Планы и ракурсы», а режиссёр, сценарист и продюсер, автор нашумевшего фестивального хита «Нууча» Владимир Мункуев провел мастер-класс под названием «Сотрудничество и сотворчество режиссёра и продюсера. Зоны ответственности».

Также в рамках лаборатории прошли круглые столы «Российское кино будущего» и «Как попасть на фестиваль», в которых приняли участие отборщики программ фестивалей «Короче», «Пилот» и короткометражной секции ММКФ - Вадим Рутковский, Надежда Королева, Егор Москвитин, главный редактор портала Кино-театр.Ру Жан Просянов и другие.

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19.08.2022