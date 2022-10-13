В Москве состоялась премьера фильма «Корсаж»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

12 октября в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма КОРСАЖ.

Премьеру посетили: Ирина Хакамада, Олеся Судзиловская, Виктория Лопырева, Дарья Повереннова, Алика Смехова, Алена Водонаева, Марк Тишман и Юлия Паршута, Сергей Филин, Роман Маякин, Евгения Милова, Ирина Чайковская, Алена Бабенко, Евгений Бороденко, Анна Чурина, Оксана Михеева, Алена Чехова, Александр Анатольевич, Александра Черкассова-Служитель, Григорий Калинин, Оксана Он, Таша Белая, Карен Арутюнов, Дарья Блохина, Мария Голубкина, Ксения Суркова, Евгения Малахова, Андрей Батт, Настя Крайнова, Ана Туразашвили, Натали Неведрова, Алиса Толкачева, Александра Власова, Маша Цигаль, Катерина Кейру, Ирина Йовович, Мария Климова, Сергей Комаров и другие.

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13.10.2022